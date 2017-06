Terminator uderza w Trumpa. "Jeden człowiek nie może zatrzymać postępu"

Schwarzenegger opublikował na twitterze wideo, w którym krytykuje decyzję Trumpa. - Jeden człowiek nie może zatrzymać postępu. Jeden człowiek nie może powstrzymać rewolucji czystej energii. Jeden człowiek nie może nas cofnąć w czasie. Tylko ja mogę to zrobić - zażartował na początek słynny Terminator.

Nie jest to pierwsze starcie Schwarzeneggera z Trumpem. W styczniu, przed swoją inauguracją na stanowisku prezydenta, Trump skrytykował austriacko-amerykańskiego aktora za jego opinie wygłaszane w programie The Apprentice. Trzeba dodać, że przez 14 lat to Donald Trump prowadził ów program, a zastąpił go... Schwarzenegger.

W wideo krytykującym decyzję prezydenta, aktor przypomina o konsekwencjach dla zdrowia, które są powodowane przez zanieczyszczenia powietrza. Odrzucił opinię, że ochrona środowiska niszczy gospodarkę wskazując, że stan Kalifornia jest przykładem, iż jest dokładnie odwrotnie.

- Wprowadziliśmy w Kalifornii najostrzejsze prawo chroniące środowisko w całym kraju - wspomina aktor. Nasza gospodarka teraz dynamicznie się rozwija. Teraz jesteśmy numerem jeden jeśli chodzi o ochronę środowiska i numerem jeden we wzroście gospodarczym. Mamy najczystsze powietrze i wodę, a miejsc pracy przybyło u nas w zeszłym roku więcej, niż w dwóch kolejnych najlepszych stanach razem wziętych - wylicza.

- Wielcy liderzy nie patrzą w przeszłość - mówi Schwarzenegger. - Nikt nie pamięta ludzi, którzy mówili prezydentowi Kennedy'emu, by nie leciał na Księżyc. Pamiętamy wielkich liderów - przypomina.

- Udostępnij to nagranie, jeśli uważasz, że to jest czas, by zacząć rewolucję w ochronie naszej planety - kończy były gubernator Kalifornii.