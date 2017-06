Donald Trump o zamachu w Londynie: Diabelska rzeź

Agencja Reutera podkreśla w komentarzu, że Trump nie pozwolił sobie tym razem na krytykę mera Londynu, Sadiqa Khana, któremu wcześniej zarzucił, że "bagatelizuje atak, przekonując londyńczyków, iż nie ma powodu do paniki". Rzecznik mera zareagował na te uwagi jeszcze w niedzielę rano, podkreślając, iż Sadiq Khan "ma ważniejsze rzeczy na głowie niż odpowiadanie na oderwane od rzeczywistości uwagi Pana Trumpa".

W sobotnim zamachu zginęło co najmniej siedem osób, a 48 zostało rannych. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie. Oświadczenie w tej sprawie zostało opublikowane wieczorem w niedzielę przez związaną z dżihadystami agencję Amak.

Atak w Londynie rozpoczął się w sobotę o godz. 21:58 czasu lokalnego (22:58 czasu polskiego), kiedy wypożyczony biały samochód dostawczy Renault przemieszczający się z północnej strony Tamizy na południe wjechał na chodnik i w grupę ludzi. Trzej mężczyźni opuścili następnie pojazd, atakując kolejne osoby przy użyciu noży i przemieszczając się w stronę targu Borough Market.

Drogę terrorystom zagrodziło ośmiu uzbrojonych policjantów. Oddali oni serię 50 strzałów, które śmiertelnie raniły trzech napastników. "Ich personalia zostaną ujawnione, gdy będzie to tylko możliwe ze względów operacyjnych" – poinformowała w niedzielę londyńska policja metropolitalna.

W reakcji na zamach w Londynie prezydent USA Donald Trump zapewnił w nocy z soboty na niedzielę na Twitterze: "Cokolwiek Stany Zjednoczone mogą zrobić, by pomóc Londynowi i Zjednoczonemu Królestwu, będziemy z wami - JESTEŚMY Z WAMI. NIECH BÓG WAS BŁOGOSŁAWI!".

We wcześniejszym tweecie, pierwszym po doniesieniach o ataku, Trump napisał: "Musimy być sprytni, czujni i nieustępliwi. Potrzebujemy, by sądy zwróciły nam nasze prawa". "Potrzebujemy zakazu wjazdu jako dodatkowego poziomu bezpieczeństwa" - ocenił prezydent USA, nawiązując do zakazu wjazdu dla mieszkańców sześciu krajów zamieszkanych w większości przez muzułmanów, zawartego w jego dekrecie prezydenckim, który został zablokowany przez sąd.