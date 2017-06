Mateusz Morawiecki: Polska ważnym sojusznikiem USA

Agencja Reuters poinformowała, powołując się na trzy źródła, że jest bardzo prawdopodobne, iż prezydent USA Donald Trump odwiedzi Polskę 6 lipca w drodze na szczyt G20, który odbędzie się w Niemczech.

Morawiecki zaznaczył, że informacje o wizycie Trumpa w Polsce musi potwierdzić administracja amerykańska. - Ale na pewno byłoby bardzo dobrze, gdyby jedną z pierwszych zagranicznych wizyt tego typu pan prezydent Trump odbył do Polski. Polska jest bardzo ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, wypełniamy nasze zobowiązania, zarówno sojusznicze NATO-wskie i bardzo zależy nam na pogłębieniu współpracy handlowej, militarnej i politycznej ze Stanami Zjednoczonymi - powiedział. - Oczywiście bardzo byśmy się ucieszyli z tego powodu (wizyty Trumpa - PAP) - dodał.

Wicepremier pytany, czy z punktu widzenia gospodarki taka wizyta miałaby znaczenie Morawiecki przyznał, że oczywiście tak. - Stany Zjednoczone są dzisiaj najpotężniejszą gospodarką na świecie licząc w dolarach absolutnych, bo w dolarach przeliczonych siłą nabywczą Chiny przeskakują Stany Zjednoczone. Patrząc na rzeczywistość gospodarczą, oczywiście zależy nam na pogłębieniu współpracy handlowej, inwestycyjnej ze Stanami Zjednoczonymi - zapewnił. Wskazał jednocześnie, że w przypadku współpracy inwestycyjnej chodzi o kontakty "w obie strony", bowiem nie tylko kapitał amerykański ściąga do Polski, ale także wielu polskich przedsiębiorców podbija rynek amerykański. - Zależy nam bardzo na tym, żeby pomóc polskim firmom w dotarciu do bogatego amerykańskiego konsumenta - powiedział.

Pytany o przybycie do Świnoujścia statku z amerykańskim gazem LNG Morawiecki ocenił, że to historyczny moment. Zaznaczył, że rozmawiał o tym dwa miesiące temu z sekretarzem Rickiem Perry podczas swojej wizyty w Waszyngtonie. - To pokazuje, że jednocześnie dywersyfikujemy się względem Rosji. Nie chcemy, żeby Rosja dyktowała nam ceny, nie chcemy być podatni na szantaż rosyjski, a wiemy, że taka rzeczywistość miała miejsce - powiedział.

Zdaniem informatorów agencji Reuters, Trump zgodził się odwiedzić Polskę w lipcu, przy czym dwa źródła podały, że będzie to 6 lipca, czyli w przeddzień rozpoczęcia dorocznego szczytu G20, który odbędzie się w Hamburgu. Chociaż wiele szczegółów tej wizyty jest wciąż niejasnych, dwa z cytowanych źródeł twierdzą, że najbardziej prawdopodobne jest, że Trump przybędzie do Warszawy - pisze Reuters. Agencja przypomina, że wcześniej Polska miała nadzieję, że Trump przybędzie do Wrocławia, gdzie przywódcy państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej mają się spotkać w dniach 6-7 lipca na tzw. szczycie państw Trójmorza. - Jest istotnie bardzo prawdopodobne, ze amerykański prezydent przyjedzie - twierdzi jedno ze źródeł. - Przygotowujemy się na powitanie go 6 lipca - dodaje.

Forum Państw Trójmorza to wspólna inicjatywa prezydentów Polski i Chorwacji dotycząca współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w obszarach energetyki, transportu, cyfryzacji i gospodarki. Pierwszy szczyt odbył się w ub. roku w Dubrowniku. W tym roku zostanie zorganizowany we Wrocławiu. Prezydenci Polski i Chorwacji do udziału w nim zaprosili prezydenta USA Donalda Trumpa.