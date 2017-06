Donald Trump: Jesteśmy oblężeni, będę walczył i wygram

Trump nie odniósł się bezpośrednio do wypowiedzi Comeya, powiedział jednak, że "zakorzenione grupy interesów w Waszyngtonie zrobią wszystko, co jest w ich mocy, by powstrzymać nas i to co robimy; by powstrzymać was". - Będą kłamać, blokować, rozpowszechniać swoją nienawiść i uprzedzenia ale my się nie wycofamy z robienia tego, co jest słuszne - dodał.

- Wiemy, że prawda zatriumfuje; nic, co jest warte osiągnięcia, nie przychodzi łatwo. Ale my wiemy najlepiej, jak należy walczyć, i nigdy się nie poddajemy. My jesteśmy zwycięzcami i będziemy walczyć, zwyciężać i mieć niesamowitą przyszłość - podkreślił Trump.

Następnie prezydent obiecał zgromadzonym, że "dobrzy i uczciwi ludzie otrzymają zmiany, na które głosowali i na które tak bardzo zasługują".

Prezydent wielokrotnie wspominał w trakcie przemówienia, że Partia Demokratyczna zajmuje się jedynie blokowaniem wszystkich inicjatyw jego i Republikanów - nie ma przy tym znaczenia, czego dotyczą proponowane zmiany i jak wpływają one na życie Amerykanów i sytuację USA.

Według Trumpa nawet gdyby Partia Republikańska przedstawiła najlepszą z możliwych reformę systemu ochrony zdrowia, to i tak ani jeden Demokrata by jej nie wsparł. Dodał, że on i jego partia chcą współpracować ze swoimi oponentami politycznymi, oni im jednak na to nie pozwalają i nie pozostawiają innego wyjścia niż przeprowadzać wszystkie reformy samodzielnie.

Prezydent podkreślił, jak bardzo ważne jest w tej sytuacji utrzymanie i zwiększenie przewagi Partii Republikańskiej w obu Izbach Kongresu, i namawiał wszystkich do głosowania na tę partię w uzupełniających wyborach parlamentarnych w 2018 roku. Mówił też, że nienawiść pomiędzy oponentami politycznymi jest na poziomie dotąd niespotykanym i nie ma żadnej współpracy pomiędzy Demokratami i Republikanami, nawet nie pójdą razem na lunch, co wcześniej było normą.