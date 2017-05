Donald Trump spotkał się na roboczym lunchu z Emmanuelem Macronem

"The New York Times": Donald Trump zdradził położenie okrętów podwodnych USA?

Trump, który przyjął Macrona na roboczym lunchu, powiedział, że odniósł on "niewiarygodne zwycięstwo, mówi się o tym na całym świecie i mamy dużo do przedyskutowania, włączając w to terroryzm i inne rzeczy". - Gratulacje, dobra robota - dodał. Trump czekał na gościa w drzwiach rezydencji wraz z żoną Melanią. Macronowi nie towarzyszyła podczas wizyty jego żona Brigitte.

- Ze swej strony jestem bardzo szczęśliwy, że jestem tutaj z prezydentem Trumpem - powiedział Macron, który wśród tematów rozmów z amerykańskim przywódcą wymienił "szeroki wachlarz spraw: walkę z terroryzmem, gospodarkę, klimat i energię".

Wśród tematów spotkania AFP wymienia: czwartkowy szczyt NATO w Brukseli, piątkowo-sobotni szczyt G7 na Sycylii, kryzysy regionalne w Syrii, na Ukrainie i wokół Korei Płn., sprawy gospodarcze i przyszłe stanowisko nowej administracji USA wobec paryskiego porozumienia klimatycznego z grudnia 2015 roku.

Wybrany w drugiej turze 8 maja i zaprzysiężony 14 maja 39-letni Macron wraz z wizytą w Brukseli i podróżą do Taorminy na Sycylii stawia pierwsze kroki w świecie wielkiej dyplomacji.

Z kolei prezydent Trump, który również w czwartek wieczorem leci na Sycylię, odbywa swą pierwszą podróż zagraniczną. W czwartek przed południem spotkał się w dzielnicy europejskiej Brukseli z szefami unijnych instytucji.

Po południu Trump, Macron i pozostali szefowie państw i rządów krajów NATO wezmą udział w krótkim szczycie inaugurującym nową kwaterę główną Sojuszu na przedmieściach Brukseli.