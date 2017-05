Donald Trump przypomina krajom NATO o wymogu przeznaczania 2 proc. PKB na armię

Podczas ceremonii odsłonięcia dwóch monumentów w nowej siedzibie NATO w Brukseli, upamiętniających mur berliński i zburzone w zamachu terrorystycznym wieże WTC, Trump podkreślił, że po 11 września Sojusz odpowiedział szybko i zdecydowanie.

Następnie nawiązał do zamachu w Manchesterze, który określił jako „wściekły atak na naszą cywilizację”. - Musimy być twardzi, musimy być silni i musimy być czujni. NATO przyszłości musi się skupiać na terroryzmie i imigracji, jak i na zagrożeniach z Rosji i na wschodnich i południowych granicach NATO – powiedział.

Trump podkreślił, wskazując na problemy bezpieczeństwa, że wszystkie kraje NATO muszą wywiązać się z zobowiązań.

- Ale 23 z 28 krajów członkowskich ciągle nie płaci tego, co powinny, na obronę. To nie jest uczciwe wobec ludzi i podatników w Stanach Zjednoczonych - dodał. Trump podkreślił, że ustalone 2 proc. PKB na obronność to zaledwie minimum, niewystarczające, by zniwelować różnicę między USA a ich sojusznikami.

Sekretarz generalny Jens Stoltenberg zaakcentował, że „w 1989 r. mur (berliński) runął dzięki pokojowym protestom, dzięki masowym ruchom takim jak 'Solidarność' i dzięki odwadze niezliczonych kobiet i mężczyzn w Europie Środkowej i Wschodniej”.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel stwierdziła z kolei, że fragment muru symbolizuje podział Berlina, pokazuje też, że wytrwałość i odwaga pozwoliły obalić mur i podziały, które symbolizował.