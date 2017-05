Rzecznik Białego Domu: Nic nie wiem o nagraniach rozmów Donalda Trumpa z Jamesem Comeyem

Trump napisał rano, że byłoby lepiej dla Comeya, gdyby nie było taśm z nagraniami ich rozmów. Na pytanie o to, czy ktokolwiek posiada nagranie rozmowy prezydenta z Comeyem, która miała miejsce w Białym Domu w styczniu Spicer odpowiedział, że nic o tym nie wie. - Prezydent nie ma nic do dodania w tej sprawie - podkreślił.

Spicer pytany o to, czy Trump nagrywa obecnie rozmowy toczące się w Gabinecie Owalnym Spicer odparł: "bez komentarza".

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!

Media w USA zinterpretowały tweet prezydenta na temat "taśm" z rozmów z Comeyem, jako groźbę pod adresem byłego szefa FBI, którego Trump zwolnił nieoczekiwanie we wtorek. Spicer powiedział podczas briefingu, że wpis prezydenta na Twitterze nie był ostrzeżeniem dla Comeya przed kontaktowaniem się z prasą. "Tweet mówi sam za siebie" - dodał rzecznik.

Sieć CNN podała w piątek po południu, powołując się na anonimowe źródło, że były szef FBI "nie martwi się żadnymi taśmami". Rozmówca CNN dodał: "jeśli istnieje nagranie, to nie ma na nim nic czym (Comey) mógłby się martwić".

Spicer powiedział też, Trump nie zażądał od Comeya obietnicy lojalności. O tym, że prezydent zapytał podczas tego spotkania ówczesnego szefa FBI, czy ma zagwarantowaną jego lojalność poinformowało dwóch współpracowników Comeya, których zacytował "New York Times". Rozmówcy dziennika powiedzieli, że Comey powiedział, że nie obiecuje prezydentowi "lojalności", lecz jedynie "uczciwość". Spicer obiecał też, że jeszcze w piątek lub w trakcie weekendu rozpaczną się przesłuchania kandydatów na stanowisko szefa FBI.

Prezydent Trump napisał również w piątek na Twitterze, że sprzeczności w informacjach Białego Domu na temat dymisji szefa FBI wynikają z tego, że jest on "bardzo aktywnym prezydentem" i jego przedstawiciele nie mogą przedstawiać informacji z "perfekcyjną dokładnością". "Może najlepszą rzeczą byłoby odwołanie wszystkich przyszłych briefingów prasowych i rozdawanie pisemnych odpowiedzi ze względu na dokładność?" - napisał Trump.

...Maybe the best thing to do would be to cancel all future "press briefings" and hand out written responses for the sake of accuracy???