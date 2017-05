Protestowali przeciw Trumpowi na polu golfowym... Trumpa

Foto: twitter/ indivisible_sp

Około 200 osób położyło się na polu golfowym należącym do Donalda Trumpa w ten sposób, by ich ciała układały się w napis "Resist!" (opór, bunt). Wezwali też do powołania specjalnego prokuratora do zbadania rzekomych powiązań prezydenta USA z Kremlem.