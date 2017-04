Trump zapowiada odwołanie do Sądu Najwyższego ws. miast azylowych

Dyrektywa Trumpa umożliwiała wstrzymanie dofinansowywania stanów z funduszy federalnych, jeśli tamtejsze władze nie współpracują z administracją w zakresie prawa imigracyjnego i odmawiają informowania władz federalnych o zatrzymanych nielegalnych imigrantach.

Trump skrytykował okręgowy sąd apelacyjny w San Francisco i jego dwa wyroki, z których pierwszy blokuje jego dekret imigracyjny, a drugi wstrzymuje rozporządzenie dotyczące miast azylowych. Napisał też, że decyzje sądu są "śmieszne" i dodał: "zobaczymy się w Sądzie Najwyższym!".

First the Ninth Circuit rules against the ban & now it hits again on sanctuary cities-both ridiculous rulings. See you in the Supreme Court!