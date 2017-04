Trump: Kupuj amerykańskie i zatrudniaj Amerykanów!

Prezydent USA Donald Trump

Foto: PAP/ EPA

Prezydent Donald Trump podpisał we wtorek rozporządzenie wykonawcze nazwane „Buy American and Hire American” („Kupuj amerykańskie, zatrudniaj Amerykanów !”). Rozporządzenie to ma służyć radykalnej rewizji i zaostrzeniu kontroli nad programem wizowym H-1B.