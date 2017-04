Watykan: Być może dojdzie do spotkania papieża Franciszka i Donalda Trumpa

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej rozmawiał z Ansą, która poprosiła go o komentarz do cytowanych przez media informacji z Waszyngtonu, wskazujących, że do pierwszego spotkania papieża Franciszka i Donalda Trumpa mogłoby dojść w czasie wizyty amerykańskiego prezydenta we Włoszech. Trump weźmie udział w szczycie G7 w Taorminie na Sycylii.

Szczyt odbędzie się 26 i 27 maja.

Media cytują wypowiedź rzecznika Białego Domu Seana Spicera, który stwierdził, że takie spotkanie "byłoby na pewno zaszczytem".