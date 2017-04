Bernie Sanders: To nie Donald Trump wygrał wybory, to Demokraci przegrali

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Sanders przekonywał, że - jego zdaniem - wyborcy Trumpa nie są, jak uważają niektórzy Demokraci, "rasistami i ksenofobami".

- To nie Donald Trump wygrał wybory, to Partia Demokratyczna je przegrała - stwierdził Sanders.

Sanders zastanawiał się jak to możliwe, że Republikanie, których określił mianem "partii prawicowych ekstremistów, z których programem większość Amerykanów się nie zgadza" wygrywali z Demokratami w ostatnich latach w wyborach do Kongresu, Senatu, a także w wyborach lokalnych.

- Jak na Boga oni wygrywali? - pytał Sanders. I dodał, że przyszedł czas na "fundamentalną przebudowę" Partii Demokratycznej. - Potrzebujemy Partii Demokratycznej, która nie byłaby partią liberalnych elit, ale partią klasy pracującej - stwierdził senator.

Sanders wzywał, by Partia Demokratyczna wróciła do swoich korzeni, a jej kandydaci zaczęli kierować przekaz do ludzi pracy - "nie tracąc czasu na pozyskiwanie środków od bogatych i potężnych".

Polityk przekonywał, że większość Amerykanów nie wierzy w prawicowy program. - Wierzą w program postępowy. Musimy go im dać - podsumował.