USA: Zatrzymano rekordowo niską liczbę nielegalnych imigrantów z Meksyku

Foto: AFP

Na granicy z Meksykiem zatrzymano w marcu mniej niż 17 tys. osób próbujących przedostać się nielegalnie do USA, co oznacza spadek rozmiarów tego zjawiska do poziomu z 2000 roku - poinformował szef Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego John Kelly.