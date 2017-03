Donald Trump cytuje fragment nigeryjskiego wiersza jako irlandzkie przysłowie?

Podczas obiadu z premierem Irlandii Trump zacytował przysłowie, które - jak mówił usłyszał wiele lat wcześniej i bardzo mu się spodobało: "Zawsze pamiętaj, by zapomnieć przyjaciół, którzy okazali się nieszczerzy. Ale nigdy nie zapomnij o tym, by pamiętać tych, którzy przy tobie trwają" (ang. Always remember to forget the friends that proved untrue. But never forget to remember those that have stuck by you).

- Wielu z nas to wie, wiemy to dobrze. To świetna fraza - powiedział Trump.

Wielu Irlandczyków na Twitterze komentując tę wypowiedź Trumpa podkreślało, że nigdy wcześniej nie słyszało takiego przysłowia.

Tymczasem CNN cytuje Albasheera Adama Alhassana, menadżera w Pierwszym Banku Nigerii, który twierdzi, że Trump zacytował fragment wiersza, napisanego przez niego 10 lat temu. - Może nie powinienem zostać bankierem, może powinienem być poetą - mówi Alhassan, który nie kryje zaskoczenia tym, że fragment jego wiersza dotarł aż do prezydenta USA.

Wiersz Alhassana, zawierający cytat bardzo podobny do tego, użytego przez Trumpa, można znaleźć na portalu PoemHunter.

Cody Keenan, autor przemówień dla prezydenta Baracka Obamy ma teorię w jaki sposób fragment nigeryjskiego wiersza zmienił się w irlandzkie przysłowie. Okazuje się bowiem, że po wpisaniu w przeglądarce Google hasła "Słynne irlandzkie przysłowia" jednym ze wskazań jest właśnie ta fraza.