USA: Andrew Puzder, kandydat na szefa Departamentu Pracy, wycofuje swoją kandydaturę

"Po uważnym zastanowieniu się i dyskusjach z moją rodziną wycofuję swoją nominację na szefa Departamentu Pracy. Choć nie będę służył w tej administracji, w pełni wspieram prezydenta i jego wysoko wykwalifikowany zespół" - napisał Puzder w oświadczeniu. "Jestem zaszczycony, że moja kandydatura była rozważana przez prezydenta Donalda Trumpa".

Puzder, szef sieci tanich restauracji szybkiej obsługi, w tym Carl's Jr. i Hardee's, był jednym z kilku kandydatów Trumpa, których mianowaniu sprzeciwiają się Demokraci w Senacie. Amerykańskie media informowały, że także część republikańskich senatorów przeciwna była jego nominacji i zwróciła się do Białego Domu o wycofanie tej kandydatury.

Reuters obliczył, że co najmniej siedmioro senatorów Republikanów odmówiło publicznego poparcia Puzdera przed jego przesłuchaniem w senackiej komisji, które miało się odbyć w czwartek. To stwarzało ryzyko, że Republikanom zabraknie głosów, by zatwierdzić kandydata.

W oświadczeniu opublikowanym w ubiegłym tygodniu Puzder napisał, że wraz z żoną przez kilka lat zatrudniał pomoc domową, nie wiedząc, że nie może ona legalnie pracować w USA.

Część krytyków kandydatury Puzdera wskazywała ponadto na opowieści osób niegdyś zatrudnionych w jego restauracjach, skarżących się na niewypłacanie im wynagrodzeń i złe warunki pracy.

Już w przeszłości nominaci prezydentów mieli problemy z powodu zatrudniania imigrantów, w tym dwaj kandydaci za prezydentury Republikanina George'a W. Busha i jeden za prezydentury Demokraty Billa Clintona. Po pojawieniu się takich doniesień wszyscy wycofali swoje nazwiska do późniejszego rozpatrzenia.