USA: Trump wezwał do uwolnienia wenezuelskiego opozycjonisty

Prezydent USA Donald Trump

Foto: AFP

Prezydent USA Donald Trump zaapelował w środę czasu lokalnego na Twitterze do wenezuelskich władz, by uwolniły opozycjonistę Leopoldo Lopeza, skazanego na prawie 14 lat więzienia za podżeganie do antyrządowych protestów studenckich, do których doszło w 2014 r.