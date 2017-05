Sąd: 10 tys. zł za nękanie 99-letniej lokatorki przez właściciela kamienicy

Właściciel kamienicy za odcięcie prądu pójdzie do więzienia

Poznanianka była mieszkanką jednej z kamienic w centrum miasta od 1959 r. Kilka lat temu kamienica zmieniła właściciela, który postanowił zburzyć budynek, a w jego miejsce postawić nowoczesny lokal. Aby zrealizować swoje cele, pogarszał warunki mieszkaniowe mieszkańców i w ten sposób chciał ich zmusić do wyprowadzki.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, które zaangażowało się w tę sprawę informowało PAP na początku roku, że klatka schodowa obiektu została ostemplowana drewnianymi balami, zaś kiedy po panią P. przyjechało pogotowie, sanitariusze nie byli w stanie wynieść jej z mieszkania na noszach. W budynku odcięty został gaz i prąd. Lokatorzy dostali też informację o nakazie rozbiórki budynku, choć inspektorat nadzoru budowlanego takiej decyzji nie wydał. Po interwencji pogotowia pani P. nie wróciła już do swego domu.

Lokatorka wystąpiła do poznańskiego sądu o ochronę dóbr osobistych i odszkodowanie. Wyrokiem z czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu nakazał nowemu właścicielowi, aby przeprosił lokatorkę oraz zapłacił jej 10 tys. zł z tytułu zadośćuczynienia. Właściciel kamienicy złożył apelację od tego orzeczenia. We wtorek sąd apelacyjny prawomocnie oddalił ją jako "całkowicie bezzasadną".

Sędzia Roman Stachowiak podkreślił w uzasadnieniu wyroku, że w sprawie doszło ze strony właściciela budynku do naruszenia dóbr osobistych lokatorki.

Po wyroku Zuzanna Rudzińska-Bluszcz z biura RPO komentowała, że 99-letnia Poznanianka "zakończyła dziś swój bój o godność". "Pięć lat temu została +wyczyszczona+ z kamienicy, w której mieszkała od 1959 r. Wyczyszczona, bo podjęte przez właściciela działania dalekie były od tych przewidzianych prawem. Twierdził, że dbał o nieruchomość. Sąd Apelacyjny w Poznaniu uznał, że najpierw trzeba zabezpieczyć dobra człowieka, a dopiero potem budynek, o czym pozwany zapomniał" - napisała na portalu społecznościowym.

99-latki nie było we wtorek na ogłoszeniu wyroku. Radio Poznań podało, że córka skarżącej jest usatysfakcjonowana faktem, że sąd uznał działania właściciela kamienicy za nieprawne. Nie jest jednak zadowolona z wysokości przyznanego zadośćuczynienia.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosił przed SA o utrzymanie w mocy decyzji I instancji. W ocenie RPO sprawa ma charakter precedensowy, a jej rozstrzygnięcie "może mieć istotne znaczenie dla ochrony praw i poszanowania dóbr osobistych innych lokatorów budynków objętych reprywatyzacją".

W styczniu biuro RPO informowało, że właściciel kamienicy "stopniował dolegliwości wobec pani P., poczynając od działań, które wywodził z uprawnień właściciela, tj. podwyższenia czynszu, kierowania żądań opuszczenia lokalu (...), a w sytuacji, gdy nie doprowadziły one do zmierzonego celu - sięgnął do bardziej wyrafinowanych działań o charakterze szykan, które wywołały w powódce dojmujące poczucie bezradności i lęku związanego z zagrożeniem podstawy egzystencji jaką jest mieszkanie, lęk o własne zdrowie i życie".

Zdaniem RPO, do pogłębienia stanu niepokoju pani P. przyczyniała się "lekceważąca postawa właściciela, który nie wykonywał nakazów organów inspekcji sanitarnej utrzymania nieruchomości we właściwym stanie sanitarnym, a następnie ignorował nakładane na niego mandaty".

RPO podkreślił również, że według prawa, nowy właściciel może postawić nowy budynek w miejscu starego, jednak kwestia tzw. opróżnienia budynku mieszkalnego, jest określona w przepisach prawa. "Tymczasem właściciel kamienicy, w której mieszkała pani P., postawił sobie za cel wyburzenie domu, zanim właściwe instytucje państwa mogły ustalić, czy jest to w ogóle możliwe i czy można eksmitować lokatorów" - zaznaczył RPO.