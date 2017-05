Są zarzuty dla zatrzymanych ośmiu osób ws. reprywatyzacji w stolicy

"Czynności jeszcze trwają" - powiedział Ziobro na konferencji prasowej. Dodał, że zaplanowano m.in. konfrontacje między podejrzanymi.

W czwartek CBA zatrzymało w Warszawie osiem osób, które miały wyrządzić Skarbowi Państwa i spadkobiercom szkodę na ponad 46 mln zł. To znany warszawski adwokat Andrzej M., dwoje adwokatów występujących jako kuratorzy spadkobierców nieruchomości Grażyna K.-B. i Tomasz Ż., ojciec i syn zajmujący się skupowaniem roszczeń do nieruchomości – Maciej M. i Maksymilian M., dwóch rzeczoznawców majątkowych Michał Sz. i Jacek R. oraz Andrzej K.

Chodzi o reprywatyzacje nieruchomości w sąsiedztwie Pałacu Kultury - przedwojenny adres to ul. Sienna 29, przy ul. Twardej 8 i 10 oraz ul. Królewskiej 39. Wcześniej Ziobro informował, że w tle zatrzymań jest także "wątek sądowy, polegający na ustanawianiu przez sąd kuratorów" w ramach reprywatyzacji.

Święczkowski: zarzuty dotyczą oszustwa na mieniu znacznej wartości

Ośmiu osobom zatrzymanym w czwartek w sprawie reprywatyzacji prokuratura zarzuciła oszustwo w stosunku do mienia znacznej wartości, za co grozi do 10 lat więzienia - poinformował w piątek prokurator krajowy Bogdan Święczkowski.





W czwartek CBA zatrzymało osiem osób, w tym troje adwokatów. Jak poinformował w piątek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, cała ósemka usłyszała zarzuty. "Kwota ewentualnych oszustw to 46 mln zł. Podejrzanym zarzucano przestępstwa z art. 286 par. 1 Kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 Kk. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat" - poinformował Święczkowski.





Oba artykuły Kk w połączeniu ze sobą przewidują karę za oszustwo w stosunku do mienia znacznej wartości.





Jak sprecyzował prokurator krajowy, sprawa dotyczy czterech nieruchomości w Warszawie - przy ul. Twardej 8, Twardej 10, Chmielnej i Królewskiej 39. Święczkowski wyjaśniał, że sprawcy uzyskiwali pełnomocnictwa od jednego ze spadkobierców, a co do pozostałych ustanawiani byli kuratorzy. Następnie w wyniku orzeczeń sądowych przejmowano nieruchomości, a później występowano o jej zwrot do warszawskiego ratusza.





Święczkowski powiedział, że z niektórymi spadkobiercami były zawierane umowy, których wartość była wielokrotnie niższa niż praw do nieruchomości. Dodał, że zostali ustanowieni kuratorzy dla osób urodzonych 128 i 138 lat temu.

PK: W prokuraturach wrocławskich 43 postępowania ws. reprywatyzacji w Warszawie

Prokuratury regionu wrocławskiego prowadzą w sumie 43 śledztwa ws. dzikiej reprywatyzacji w Warszawie; w tych sprawach podejrzanych jest 18 osób, w tym pięciu adwokatów - poinformował w piątek prokurator krajowy Bogdan Święczkowski.



Szef PK podczas konferencji dotyczącej czwartkowych zatrzymań ośmiu osób w jednej ze spraw prowadzonych przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu, powiedział, że w sumie zarówno we Wrocławiu jak i w Warszawie prowadzonych jest 175 postępowań ws. reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.



Dodał, że śledztwo w którym zatrzymano w czwartek osiem osób, zostało wszczęte w październiku 2016 r. i dotyczy w sumie czterech nieruchomości. Jak ujawnił Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski ujawnił, że zarzuty postawione zatrzymanym dotyczą oszustw na mieniu o wielkiej wartości. Święczkowski i Ziobro podkreślali, że zarzuty postawione tym 8 osobom dotyczą 4 nieruchomości. "Takich nieruchomości badanych są jeszcze setki" - dodał minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro.



"W tej sprawie zabezpieczono też szereg różnego rodzaju środków finansowych, papierów wartościowych, mienia. Dokonano zabezpieczeń majątkowych na ponad 8 mln zł. Biżuterie, luksusowe samochody, mercedesy, bentleye" - powiedział Święczkowski.

Ziobro: badany jest też wątek ustanawiania kuratorów przez sędziów

We wrocławskim śledztwie badany jest też wątek ustanawiania przez warszawskich sędziów kuratorów, bez których nie byłaby możliwa przestępcza działalność ośmiorga podejrzanych - poinformował w piątek minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro.





Według Ziobry, decyzje sędziów podejmowane w sprawach reprywatyzacyjnych to odrębny wątek całej sprawy, któremu przygląda się prokuratura.





"Mamy tutaj do czynienia z ustanowieniem kuratorów dla osób, których wiek sięga 140 lat" - powiedział Ziobro na konferencji prasowej. "Pytanie w związku z tym, na które będzie musiała prokuratura znaleźć odpowiedź, to jest o rolę w tych przedsięwzięciach konkretnych sędziów, którzy podejmowali tego rodzaju kuriozalne decyzje" - dodał. Podkreślił, że takich decyzji "nie da się obronić z punktu widzenia doświadczenia życiowego, logiki ani porządku prawnego".





"Potwierdza się też, o czym mówiliśmy, że istotną rolę w tej sprawie odgrywali przedstawiciele palestry; jest to bardzo smutne i pokazuje tą niechlubną kartę części działania polskich prawników" - oświadczył Ziobro.





Według niego, to wstępny etap postępowań prokuratorskich ws. reprywatyzacji w stolicy. "W tle mamy bardzo wiele wątków (...), przed nami są setki nieruchomości, co do których są poważne podejrzenia, że mechanizm przestępczy był tam zbliżony, podobny, a czasami wręcz analogiczny do tych, które tutaj uchwyciła prokuratura i CBA" - zaznaczył.





Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski zapowiedział następne działania procesowe "w kolejnych tygodniach, miesiącach" prokuratorów z Wrocławia i z Warszawy.