Prokuratura bada ponad 20 przypadków w internetowej "gry" z nastolatkami

Foto: YouTube

Śledztwo prokuratury ws. internetowej "gry", w której może dochodzić do samookaleczeń lub samobójstw nastolatków objęło ponad 20 przypadków z całego kraju, podała PAP Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Śledczy podają, że poszkodowani to dzieci od 11 do 14 lat.