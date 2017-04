Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada rozszerzenie stosowania dozoru elektronicznego

Planujemy rozszerzenie systemu dozoru elektronicznego m.in. na osoby skazane na kary do półtora roku więzienia - zapowiedział we wtorek wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Obecnie dozór ten może być stosowany wobec skazanych na karę do roku więzienia.