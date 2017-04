Katastrofa smoleńska - Pasionek: zarzuty sprowadzenia katastrofy dla rosyjskich kontrolerów

Jak wyjaśnił poza głównym postępowaniem, w którym wyjaśniane są okoliczności katastrofy, prowadzonych jest siedem postępowań tzw. okołosmoleńskich, dotyczących przygotowania, organizacji lotów, czy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także sposobów procedowania po katastrofie i nieprawidłowości z tym związanych.

Dodał, że zgromadzona została też obszerna dokumentacja źródłowa uzyskana na podstawie audytów przeprowadzonych w szeregu instytucji, resortów i służb, a także na podstawie "własnej inicjatywy zespołu prokuratorów.

Okoliczności katastrofy smoleńskiej bada specjalny zespół prokuratorów Prokuratury Krajowej. W początkach kwietnia ubiegłego roku PK po sześciu latach przejęła śledztwo ws. katastrofy smoleńskiej od zlikwidowanej prokuratury wojskowej. Wcześniej Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła zarzuty dwóm kontrolerom lotów ze Smoleńska (dotychczas nie zdołano im ich przedstawić) oraz dwóm oficerom rozwiązanego po katastrofie 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego, który zajmował się transportem najważniejszych osób w państwie.

Prokuratura sformułowała nowe zarzuty wobec rosyjskich kontrolerów i trzeciej osoby przebywającej wówczas w wieży kontroli lotów – przypisano im przestępstwo umyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym - poinformował zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek.

"Analiza materiału dowodowego (...) w oparciu o już zebrane dowody i nowo pozyskane w toku śledztwa pozwoliła prokuratorom na sformułowanie nowych zarzutów wobec kontrolerów lotu, obywateli Federacji Rosyjskiej, a także trzeciej osoby będącej wówczas w wierzy kontroli lotów" – podał Pasionek.

Przekazał, że przypisano im przestępstwo umyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym, którego konsekwencją była śmierć wielu osób.

Pasionek poinformował, że "sformułowany został wniosek i ekspediowany z prokuratury Krajowej wniosek o udzielenie pomocy prawnej przez władze Federacji Rosyjskiej, w którym postulowane jest postawienie kontrolerom zarzutów i by zostali przesłuchani z udziałem polskich prokuratorów".

Prokuratura przedstawia na konferencji prasowej informacje na temat stanu śledztwa w sprawie katastrofy samolotu Tu-154M 10 kwietnia 2010 r.

Ws. katastrofy smoleńskiej prokuratorzy nawiązali współpracę z renomowanymi laboratoriami naukowymi z 4 krajów: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Irlandii Płn. i Włoch.

Prokuratura podczas obecnych ekshumacji stwierdzono dwa przypadki zamiany ciał ofiar katastrofy smoleńskiej.

Zapowiadane umiędzynarodowienie śledztwa ws. katastrofy smoleńskiej powiodło się - ocenił zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek. Dodał, że nawiązano współpracę z czterema zagranicznymi "absolutnie topowymi" laboratoriami kryminalistycznymi.

"Potrzeba umiędzynarodowienia tego śledztwa, a więc próba zaangażowania specjalistów najwyższej światowej klasy, którzy przeprowadziliby te najważniejsze, newralgiczne czynności procesowe powiodła się" - podkreślił Pasionek.

Jak dodał do tej pory dokonano 17 ekshumacji, a sekcje zwłok po tych ekshumacjach przeprowadzane są przez "specjalistów światowej klasy" wspomaganych przez "najlepszych polskich specjalistów". "Mam takie przekonanie, że podjęliśmy słuszną decyzję, bo przeprowadzone dotychczas ekshumacje po raz kolejny ujawniły szereg nieprawidłowości, nie tylko przypadek zamiany ciał, ale zdarzają się również przypadki, kiedy w trumnach niektórych ofiar znajdują się fragmenty ciał innych osób" - powiedział.

Pasionek poinformował, że udało się nawiązać współpracę z czterema "absolutnie topowymi laboratoriami kryminalistycznymi" z zagranicy. Jak powiedział są to: Laboratorium Badań Materiałów Wybuchowych dla Celów Sądowych w Laboratorium Naukowo-Technicznycm Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii, Włoskie Laboratorium Kryminalistyczne Korpusu Karabinierów, Instytut Nauk Sądowych Irlandii Północnej w Belfaście oraz Laboratorium Kryminalistyczne Policji Naukowej w Hiszpanii.

Pasionek informuje, że w wyniku obecnych ekshumacji stwierdzono w 5 trumnach fragmenty ciał innych osób. Do końca 2017 r. jeszcze 40 ekshumacji

Kuczyński: dwa przypadki zamiany ciał ofiar katastrofy smoleńskiej

Podczas obecnych ekshumacji stwierdzono dwa przypadki zamiany ciał ofiar katastrofy smoleńskiej, w 5 trumnach znaleziono fragmenty ciał innych osób - poinformował prok. Marek Kuczyński z zespołu prokuratorów wyjaśniających okoliczności katastrofy smoleńskiej.

"Jeśli chodzi o te sekcje prowadzone przez zespół stwierdzono, że w przypadku dwóch osób doszło do zamiany ciał. Natomiast w pięciu przypadkach stwierdzono, iż w trumnach znajdują się fragmenty ciał innych osób niż te, które miały być w tych trumnach pochowane" - powiedział w poniedziałek prok. Kuczyński.

Zwrócił uwagę, że prokuratorzy nie znają jeszcze wszystkich wyników badań genetycznych ciał ofiar katastrofy. "Być może badania genetyczne, które zostały przeprowadzone, niestety będą musiały ten smutny bilans jeszcze rozszerzyć" - dodał.

Kuczyński zaznaczył, że zespół śledczych przeprowadził dotychczas 17 ekshumacji oraz sekcji zwłok.

Prokuratura: będzie nowa, kompleksowa opinia biegłych z zakresu lotnictwa

W sprawie katastrofy smoleńskiej będzie nowa, kompleksowa opinia biegłych z zakresu lotnictwa, powstanie z udziałem ekspertów zagranicznych - poinformował w poniedziałek prokurator Krzysztof Schwartz.

"Opinia ta będzie, w naszym zamierzeniu, opinią zespołu również biegłych międzynarodowych" - podkreślił prokurator. Jak dodał, powstanie ona z wykorzystaniem całego zebranego do tej pory materiału dowodowego, w tym wyników badań biegłych z zakresu medycyny sądowej, badań fizykochemicznych, z wykorzystaniem mapy rozkładu szczątków samolotu i ofiar na miejscu katastrofy.

"Całość materiałów zebranych w śledztwie pozwoli zrekonstruować przebieg zdarzenia" - dodał.

Kuczyński: powstanie wirtualna mapa katastrofy smoleńskiej

Prowadzący śledztwo ws. katastrofy smoleńskiej planują stworzyć wirtualną mapę miejsca katastrofy w oparciu o dokumenty procesowe - poinformował w poniedziałek prokurator Marek Kuczyński.

"Takiego planu miejsca zdarzenia opartego na dokumentach procesowych nie stworzono do tej pory" – wskazał członek zespołu śledczego badającego od roku katastrofę smoleńską. "Niewątpliwie stworzenie takiej mapy, która będzie pokazywała bardzo dokładnie rozkład szczątków samolotu oraz szczątków ofiar będzie przydatne dla rekonstrukcji zdarzenia i wydania opinii co do tego jak katastrofa przebiegała" – powiedział. Jak dodał, program komputerowy jest aktualnie poddawany testom.

Kuczyński poinformował, że zamiarem zespołu śledczych jest także wyjazd do Rosji i skatalogowanie wszystkich fragmentów wraku, które tam się znajdują.

"Czynność taka może być wykonana jedynie w ramach pomocy prawnej, (...) wniosek taki jest przygotowywany. Opracowano specjalny program do skatalogowania części, a także sfotografowania ich, byśmy wiedzieli, jakie i ile części znajduje się w Rosji" – powiedział Kuczyński. Ocenił, że "w okolicach połowy roku uda się taką czynność przeprowadzić".

Prokuratura przedstawia na konferencji prasowej informacje na temat stanu śledztwa w sprawie katastrofy samolotu Tu-154M 10 kwietnia 2010 r. Przed rokiem zespół przejął tę sprawę od Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Prok. Schwartz: pierwsze ślady trafią do badań za granicą w maju

Pierwsze ślady do badań zostaną przekazane zagranicznym laboratoriom w maju, kolejne będą przekazywane sukcesywnie, to są skomplikowane procedury - mówił w poniedziałek prok. Krzysztof Schwartz z zespołu prokuratorów badających katastrofę smoleńską.

Wcześniej zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek poinformował, że udało się nawiązać współpracę z czterema laboratoriami z zagranicy. Jak mówił są to: Laboratorium Badań Materiałów Wybuchowych dla Celów Sądowych w Laboratorium Naukowo-Technicznym Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii, Włoskie Laboratorium Kryminalistyczne Korpusu Karabinierów, Instytut Nauk Sądowych Irlandii Północnej w Belfaście oraz Laboratorium Kryminalistyczne Policji Naukowej w Hiszpanii.

"Dokonaliśmy wstępnej selekcji tych śladów, które będą badane. Jeszcze wypracowujemy pewne procedury, ale na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że ślady, które były zabezpieczone na miejscu zdarzenia, wycinki z foteli w samolocie, pewne drobne elementy samolotu, które znajdują się w naszej dyspozycji, będą badane przez laboratorium angielskie i hiszpańskie" - zaznaczył prok. Schwartz. Dodał, że pozostałe ślady, które "są zabezpieczane w toku ekshumacji, a więc tzw. ślady biologiczne" będą badane przez laboratoria w Irlandii Płn. oraz Włoszech.

Jak podkreślił, umiędzynarodowienie badań jest spowodowane wątpliwościami co do wcześniejszej opinii wydanej dla ówczesnej prokuratury wojskowej przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. "Do tej opinii było dużo zarzutów o charakterze naukowym i procesowym, co do metody, metodologii badań oraz interpretacji wyników" - mówił.

"Pierwsze ślady zostaną przekazane do badań w maju, to są bardzo skomplikowane logistyczne procedury z zawiezieniem tych śladów za granicę i odbiorem ich przez biegłych, ale te pierwsze czynności wykonamy w maju, a potem sukcesywnie będziemy ślady przekazywać kolejnym laboratoriom" - poinformował prok. Schwartz.