Europejski Nakaz Aresztowania to zaufanie, nie ma zaufania nie ma też ENA

Rozmowa z Mariuszem Paplaczykiem, adwokatem

Wysoki Trybunał w Dublinie zadecydował, że wstrzymuje decyzję o ekstradycji 41-letniego Artura C., podejrzanego m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwoœci UE. Powodem ma być naruszenie zasad demokracji i praworzšdnoœci w Polsce. To zaskoczenie?

Nie. Prowadzę sprawę klienta z Polski, który ma sprawę przed tym samym sšdem w Dublinie i taka możliwoœć została mu też zakomunikowana.

Co to oznacza dla Polski?

Ma ogromne znaczenie. To nie tylko drogowskaz dla innych sšdów państw unijnych. To zawieszenie procedury Europejskiego Nakazu Aresztowania. Ta opiera się na wzajemnym zaufaniu między państwami UE. Jeœli odpadnie ENA pozostanie jedynie ekstradycja, która jest procedura długotrwała i opiera się na udziale czynnika politycznego.

Czy sšdy państwa unijnych będš zmuszone stosować się do odpowiedzi na pytanie prejudycjalne zadane przez sšd w Dublinie?

Nie wyobrażam sobie aby nie brały pod uwagę stanowiska Trybunału Sprawiedliwoœci UE. Przecież sama instytucja ENA wywodzi się z decyzji ramowej o ENA w którym państwa członkowskie zobowišzały się do stosowania uproszczonej procedury ekstradycji uznajšc, że wszystkie państwa członkowskie zapewniajš standardy praworzšdnoœci.

