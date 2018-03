Wygoda: znieważanie narodu polskiego można już było ścigać wcześniej

Działania opisane we wzbudzajšcym tyle kontrowersji art. 55a ustawy o IPN sš już zabronione pod groŸbš kary w art. 133 obowišzujšcego od 1998 r. kodeksu karnego – przypomina ekspert.

W dyskusjach, żeby nie powiedzieć awanturach, jakie rozgorzały po uchwaleniu 26 stycznia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (dalej jako ustawa z 26 stycznia 2018 r.), podnoszone sš argumenty pro i contra nowelizacji na ogół o charakterze politycznym, historycznym i dyplomatycznym. W tych dyskusjach niewiele jest argumentów prawniczych. Dotychczas chyba zupełnie nie zauważono jednej z konsekwencji, wišże się z wejœciem w życie ustawy z 26 stycznia 2018 r.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Przepis już był

Wbrew temu, co powszechnie się uważa, œciganie za przestępstwo polegajšce na przypisywaniu państwu polskiemu lub narodowi polskiemu (rozumianemu jako ogół obywateli Polski) sprawstwa, współsprawstwa lub pomocnictwa w zbrodniach nazistowskich, zbrodniach ludobójstwa, w tym w Holokauœcie, jest i było możliwe przed wspomnianš na wstępie nowelizacjš ustawy o IPN. A konkretnie było to możliwe przed uchwaleniem art. 55a ustawy o IPN, czyli przepisu wprowadzajšcego karę za pomawianie narodu polskiego wbrew faktom o udział w zbrodniach nazistowskich, w tym zbrodni Holokaustu. Obowišzujšcy w Polsce od 1 wrzeœnia 1998 r. kodeks karny zawiera przecież m.in. przepis art. 133 o treœci: „Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitš Polskš, podlega karze pozbawienia wolnoœci do lat 3". Przepis ten nie był zbyt często wykorzystywany, ale „doczekał się" dwóch ważnych, niestety chyba niepublikowanych, orzeczeń sšdów: Okręgowego w Jeleniej Górze i Apelacyjnego we Wrocławiu, zapadłych w 2006 r. w sprawie przeciwko trzem obywatelom RFN: Jürgenowi H.D., Robertowi G. i Stephanowi R., oskarżonym m.in. o przestępstwo z art. 133 k.k. „polegajšce na rozmieszczeniu w miejscach publicznych na terenie Polski plakatów zawierajšcych nieprawdziwe treœci o rzekomych masowych zbrodniach popełnionych przez Polaków na cywilnej ludnoœci niemieckiej w czasie II wojny œwiatowej, zilustrowane drastycznymi, nie posiadajšcymi żadnej wartoœci dokumentacyjnej, niewiadomego pochodzenia zdjęciami" (cytat z aktu oskarżenia sporzšdzonego przez Prokuraturę Okręgowš w Jeleniej Górze). Sšd Okręgowy w Jeleniej Górze jako sšd I instancji wyrokiem z 7 kwietnia 2006 r. sygn. akt III K 109/05 (niepublikowany) uznał oskarżonych za winnych zarzucanego im czynu.

Wyroki wydano

W uzasadnieniu swojego orzeczenia sšd w Jeleniej Górze stwierdził m.in.:

„Zawarte w plakatach kłamstwa znieważajš Naród Polski, albowiem przypisywanie m.in. Polakom rzekomych – nie majšcych naukowego potwierdzenia – zbrodni uwłacza Narodowi Polskiemu. Taki odbiór treœci plakatów wynika między innymi z oceny ich treœci przez postronne osoby, czy też ze sposobu zachowania się osób, które zauważyły rozwieszone plakaty (...). Treœci plakatów mogš w oczywisty sposób wzbudzić nastroje niepokoju, niechęci czy antagonizmów pomiędzy narodami Polski i Niemiec".

Powyższe orzeczenie zostało zaskarżone przez obrońcę skazanych przez sšd w Jeleniej Górze obywateli RFN. W swojej apelacji obrońca zarzucił zaskarżonemu wyrokowi m.in.

„2. błšd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, a polegajšcy na bezpodstawnym uznaniu, iż:

– treœci rozklejanych przez oskarżonych plakatów mogš w sposób oczywisty wzbudzić nastroje niepokoju, niechęci czy antagonizmów pomiędzy Narodami Polski i Niemiec, zaœ zdjęcie m.in. czaszki miało na celu tylko i wyłšcznie wywołanie nienawiœci, a ponadto treœci te znieważajš naród polski, gdyż okazujš mu pogardę, uwłaczanie i oœmieszenie; (...)

– w sytuacji gdy prawidłowa i wszechstronna ocena materiału dowodowego, z zastosowanie wskazań wiedzy i doœwiadczenia prowadzi do jednoznacznego wniosku, że oskarżeni poprzez wyartykułowanie w sposób wyolbrzymiony i drastyczny problemów zwišzanych z wzajemnš historiš Polaków i Niemców na terenach szczególnie Dolnego Œlšska, mieli na celu tylko i wyłšcznie wywołanie dyskusji na temat wzajemnych relacji pomiędzy dwoma narodami, która doprowadzić powinna w rezultacie do wzajemnego zrozumienia i pojednania (...)".

Sšd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z 30 sierpnia 2006 r. sygn. akt II AKa 187/06 (niepublikowany) utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie sšdu w Jeleniej Górze, uzasadniajšc to m.in. tak:

„Słusznie Sšd Okręgowy uznał, że rozpowszechnianie na przedmiotowych plakatach treœci niezgodnych z faktami, w rzeczywistoœci przypisujšcych Polakom rolę oprawców, jest sprzeczne z wiedzš historycznš akceptowanš przez obiektywne Ÿródła naukowe, w tym historyków polskich i niemieckich, ma charakter znieważenia Narodu Polskiego. Wykładni pojęcia ťznieważaŤ poœwięcił Sšd Okręgowy wiele uwagi i te rozważania zasługujš na aprobatę. W kontekœcie wywodów obrony na rozprawie odwoławczej na temat różnic między pomówieniem a znieważeniem – wobec wyodrębnienia samodzielnych typów czynów w art. 212 i 216 k.k. – zawartych w rozdziale XXVII, w przeciwieństwie do art. 133 k.k. zamieszczonego w rozdziale XVII – penalizujšcym wyłšcznie znieważenie Narodu Polskiego, stwierdzić należy, że in concreto przepis art. 133 k.k. znajduje zastosowanie. Znieważenie Narodu Polskiego nie musi wyrażać się wyłšcznie w użyciu epitetów, słów uznanych powszechnie za obelżywe czy wulgarne. Może polegać również na tego rodzaju pomówieniu, które ze względu na wagę nieprawdziwych treœci jest tak istotne, że w kategoriach obiektywnych ocen moralnych znieważa, obraża i pozbawia Naród szacunku i godnoœci. Innymi słowy znieważenie Narodu Polskiego może nastšpić poprzez przedstawienie treœci, których zawartoœć merytoryczna uwłacza jego godnoœci, narusza autorytet, wyraża pogardę. Przypisanie Polakom w złych intencjach wielu nieprawdziwych zachowań w czasie i po II Wojnie Œwiatowej między innymi masowych mordów lub stwierdzenie na przykład, że: ťtakże w Polsce znajdowały się przymusowe obozy pracy i zagłady dla milionów NiemcówŤ, jest nieprawdš, która uwłacza Narodowi Polskiemu, który jako pierwszy stał się ofiarš agresji hitlerowskich Niemiec. Waga tych treœci jest bardzo znaczšca, o szerokim wydŸwięku społecznym, tym bardziej że sš one niezgodne z faktami historycznymi i krzywdzšce dla Polaków".

Z przytoczonych powyżej stwierdzeń sšdów obydwu instancji wynika, że zachowania opisane w hipotezie art. 55a ustawy o IPN (uchwalonym w ustawie z 26 stycznia 2018 r., polegajšce na publicznym, wbrew faktom przypisywaniu narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialnoœci lub współodpowiedzialnoœci za popełnienie przez III Rzeszę Niemieckš zbrodni nazistowskich (...) lub za inne przestępstwa stanowišce zbrodnie przeciwko pokojowi i ludzkoœci lub zbrodnie wojenne) mogły być i, jak wynika z przywołanych powyżej orzeczeń, były œcigane przez polskie organy œcigania jako przestępstwo z art. 133 k.k.

Rację zatem miał np. R.S. Lauder, prezes Œwiatowego Kongresu Żydów (chociaż z pewnoœciš kierowały nim inne motywy niż moje), twierdzšc, że nowelizacja ustawy o IPN (jak rozumiem sens jego wypowiedzi, w tym zakresie, w jakim spenalizowała niezgodne z prawdš przypisywanie państwu i narodowi polskiemu odpowiedzialnoœci za Holokaust) była niepotrzebna. Tak, była niepotrzebna, ale nie dlatego, że znieważanie państwa i narodu polskiego winno być bezkarne, bo uważam, że powinno być œcigane przez polskie organy œledcze, ale dlatego, że (powtórzę to jeszcze raz) tego typu działania jak opisane w art. 55a ustawy o IPN sš już zabronione pod groŸbš kary w tej samej zresztš co okreœlona przez 55a ustawy o IPN wysokoœci.

Sprawca nieumyœlny

Novum, jakie w stosunku do dotychczas obowišzujšcej regulacji wprowadza ustawa z 26 stycznia 2018 r., to: możliwoœć œcigania sprawców, którzy dopuszczajš się czynu opisanego w art. 55a ust. 1 ustawy o IPN nieumyœlnie (co zresztš zasadnie spotkało się z krytycznymi opiniami) oraz możliwoœć œcigania za przestępstwo z art. 55a ustawy o IPN cudzoziemców działajšcych poza granicami Polski. Takie rozwišzanie bez wštpienia pozostaje w rażšcej sprzecznoœci z przepisami częœci ogólnej kodeksu karnego, a konkretnie art. 5, art. 110 § 1 i art. 111 § 1 kodeksu karnego. Przepisy te regulujš kwestie stosowania polskiej ustawy karnej za granicš, nie dopuszczajšc do pocišgnięcia przed polskimi sšdami do odpowiedzialnoœci karnej cudzoziemców za „przestępstwo" popełnione za granicš Polski, jeżeli dany czyn nie był uznany za przestępstwo również przez ustawy obowišzujšce w kraju, gdzie doszło do popełnienia czynu zabronionego stypizowanego w polskim prawie karnym. Trzeba mieć na uwadze art. 116 k.k. Przepis te nakazuje stosować przepisy częœci ogólnej kodeksu karnego do innych ustaw przewidujšcych odpowiedzialnoœć karnš, o ile ustawy te wyraŸnie nie wyłšczajš ich zastosowania. Moim zdaniem skoro ustawa z 26 stycznia 2018 r. tego nie robi, rozwišzania, które w niej się znalazło, odnoœnie możliwoœci stosowania jej przepisów karnych wobec cudzoziemców działajšcych za granicš, uznać należy za absolutnie niedopuszczalne. Wymaga to natychmiastowej interwencji ze strony ustawodawcy.

Podkreœlić jednak należy to, na co nikt w publicznej debacie dotychczas nie zwrócił uwagi. Otóż ustawa z 26 stycznia 2018 r. wprowadza do polskiego prawa karnego nieznane dotychczas kodeksowi karnemu kontratypy (okolicznoœci wyłšczajšce bezprawnoœć) działań polegajšcych na „znieważeniu" narodu polskiego lub państwa polskiego poprzez przypisanie m.in. odpowiedzialnoœci lub współodpowiedzialnoœci za popełnione przez III Rzeszę Niemieckš zbrodnie nazistowskie lub za inne przestępstwa stanowišce zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkoœci, zbrodnie wojenne.

Przestępstwo czy nie przestępstwo

Art. 133 k.k. tego typu zachowanie uznaje za przestępstwa niezależnie od tego, czy czyny zostały popełnione w ramach działalnoœci politycznej, społecznej, publicystycznej, artystycznej lub naukowej.

Art. 55a ust. 3 ustawy o IPN zachowanie polegajšce na pomówieniu narodu polskiego lub państwa polskiego wbrew faktom o zbrodnie w nim wymienione, jeżeli „sprawca" dopuœcił się ich w ramach działalnoœci naukowej lub artystycznej, nakazujšc nie traktować go jako przestępstw.

Można zatem stwierdzić, że nowelizacja ustawy o IPN z 2018 r., zapewne wbrew intencjom ustawodawcy, w istocie nie spenalizowała dotychczas bezkarnych czynów polegajšcych na przypisywaniu narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialnoœci za Holokaust itd., gdyż taka penalizacja już istniała, a sprawców tego typu czynów można było œcigać wczeœniej jako winnych przestępstw z art. 133 k.k. Wręcz przeciwnie, nowelizacja ustawy o IPN wręcz zdepenalizowała przypisywanie (nawet wbrew faktom !!!) narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialnoœci za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę, o ile to „przypisywanie" będzie realizowane w ramach działalnoœci artystycznej lub naukowej. Tymczasem czyny te na podstawie art. 133 k.k., nawet realizowane w ramach działalnoœci naukowej lub artystycznej, mogły być œcigane. Szkoda, że ten argument nie został dotychczas zauważony i podniesiony przez polskich polityków w dyskusji międzynarodowej, jaka rozgorzała nad dopuszczalnoœciš karania za przypisywanie wbrew faktom państwu polskiemu lub narodowi polskiemu sprawstwa lub współsprawstwa w popełnianiu zbrodni nazistowskich.

Stwierdzić też należy, że powyższe rozwišzanie kłóci się z ideš „racjonalnego ustawodawcy". A to dlatego, że zdecydowanie bardziej szkodliwymi dla dobrego imienia Polski i narodu polskiego będš np. filmy przypisujšce Polakom masowy udział w zbrodniach hitlerowskich (a autorzy tychże filmów jako artyœci nie będš podlegać karze), aniżeli np. publikacje prasowe w jakichœ niszowych pisemkach czy jak w opisanej powyżej sprawie Jürgena H.D. treœci zawarte na plakatach rozwieszonych w kilku miejscach.

Na marginesie warto też wspomnieć, że sprawa Jürgena H.D., Roberta G. i Stephana R., skazanych za przestępstwo z art. 133 k.k. na karę oœmiu miesięcy pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu na trzy lata, znalazła swój finał w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, gdzie skazani za przestępstwo znieważenia narodu polskiego Jürgen H.D., Robert G. i Stephan R. oskarżyli państwo polskie o to, że w zwišzku z przywołanymi powyżej orzeczeniami dopuœciło się wobec nich naruszenia art. 10 ust. 1 europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnoœci z 4 listopada 1950 r., który to przepis gwarantuje prawo do wolnoœci wyrażania opinii. Trybunał w Strasburgu decyzjš z 7 paŸdziernika 2014 r. uznał skargę za niedopuszczalnš z przyczyn formalnych (niewyczerpanie trybu krajowego polegajšce na nieskierowaniu skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego RP na sprzecznoœć art. 133 kodeksu karnego z Konstytucjš RP lub konwencjš o ochronie podstawowych praw człowieka). Ta decyzja sprawiła, że nie poznamy poglšdów Trybunału w kwestii ewentualnego konfliktu pomiędzy art. 133 k.k. a prawem do wolnoœci wyrażania opinii okreœlonych w art. 10 konwencji.

„Niewyczerpanie drogi krajowej" poprzez zaniechanie skierowania skargi konstytucyjnej rzadko bywa wykorzystywane przez Trybunał w sprawach „polskich". Na ogół Trybunał tego œrodka nie traktuje jako wymaganego od kierujšcych skargę. Z tego można chyba wnioskować, iż Trybunał, skreœlajšc skargę wyżej wymienionych obywateli RFN z listy spraw, uznał, że poszanowanie praw człowieka nie wymagało jej rozpoznania. Zatem istnienie w polskim prawie przepisu art. 133 k.k. penalizujšcego znieważanie narodu i państwa polskiego i wynikajšcego z tego skazania Jürgena H.D., Roberta G. i Stephana R. nie zostało potraktowane przez Trybunał jako naruszajšce którykolwiek z przepisów konwencji praw człowieka i jej protokołów. Inaczej – to oczywiœcie tylko moje spekulacje – Trybunał nie skreœliłby skargi Jürgena H.D. i innych, gdyż „Filozofia całego systemu Konwencji nie pozwala dopuœcić do sytuacji, aby w przypadku systemowych lub bardzo poważnych naruszeń Państwa (...) mogły unikać skutków swoich działań lub zaniechań" („Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolnoœci – Komentarz pod red. prof. L. Garlickiego", tom II, str. 206 lub 16, Warszawa 2011).

Autor jest prokuratorem Prokuratury Krajowej był szefem Biura Lustracyjnego IPN