Zabójstwo Ewy Tylman - Sąd: Adam Z. wyjdzie na wolność

W zamian za areszt sąd zastosował wobec Adama Z. dozór policji i zakazał mu opuszczania kraju.

Adam Z. przebywał w areszcie od grudnia 2015 roku. Poniedziałkowe posiedzenie sądu było niejawne; dziennikarzy wpuszczono na salę tylko na ogłoszenie decyzji.

Proces Adama Z. rozpoczął się w styczniu. Prokuratura zarzuciła mężczyźnie, że 23 listopada 2015 r., przewidując możliwość pozbawienia życia Ewy Tylman, zepchnął ją ze skarpy, a potem nieprzytomną - do wody. Według biegłych, w chwili popełnienia przestępstwa mężczyzna był poczytalny.

Adam Z. nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu. Odmówił składania wyjaśnień przed sądem i odpowiadał wyłącznie na pytania obrony. W trakcie procesu nie podtrzymał też wcześniejszych wyjaśnień przytoczonych przez sąd, w części dotyczącej tego, co się działo po wyjściu z klubu. Twierdzi, że nie pamięta okoliczności, w jakich miała zginąć Ewa Tylman, a do niekorzystnych dla niego wyjaśnień zmuszali go policjanci.

Podczas piątkowej rozprawy sąd uprzedził strony o możliwości zmiany kwalifikacji czynu na nieudzielenie pomocy - za ten czyn grozi do 3 lat więzienia. Zdaniem obrońcy oskarżonego, jak i pełnomocników rodziny Ewy Tylman była to dość precedensowa sytuacja, ponieważ zazwyczaj o takiej możliwości sąd uprzedza pod koniec procesu.

W przypadku przedłużenia tymczasowego aresztu jedną z przesłanek jest grożąca oskarżonemu wysoka kara. W piątek obrońca Adama Z. oraz pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych zgodnie stwierdzili, że wydane przez sąd oświadczenie będzie miało znaczny wpływ na poniedziałkowe posiedzenie aresztowe Adama Z.

Prokuratura odwoła się ws. uchylenia aresztu Adamowi Z.

Prokuratura odwoła się od poniedziałkowej decyzji poznańskiego sądu, który uchylił areszt wobec Adama Z., oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman. Jak powiedział dziennikarzom jego obrońca, Adam Z. w najbliższych godzinach może opuścić areszt.

Prokurator Magdalena Mazur-Prus informując PAP, że prokuratura odwoła się od decyzji sądu dodała, że w ocenie oskarżenia, "wbrew twierdzeniom sądu, nie zostali jeszcze przesłuchani wszyscy istotni świadkowie, nadal trzeba przesłuchać osoby, które uczestniczyły w imprezie poprzedzającej zdarzenie będące przedmiotem aktu oskarżenia". "Mając na uwadze treść zeznań tych osób, to jest bardzo ważne i uważamy, że podejrzany przebywając na wolności może wpływać na treść ich zeznań. Uważamy, że to jest ta przesłanka obawy matactwa" – podkreśliła Mazur-Prus. Jej zdaniem w czasie procesu nie wydarzyło się nic takiego, co by uzasadniało zmianę stanowiska sądu ws. stosowania aresztu.