Sąd Najwyższy: "ksiądz od głośnych dzwonów" uniewinniony

Sšd Najwyższy uniewinnił księdza skazanego za zakłócanie spokoju poprzez uruchomienie dzwonów koœcioła.

Zdaniem pewnego mieszkańca Rybnika dzwony koœcioła Królowej Apostołów były za głoœne, ponieważ budziły go co niedzielę o godz. 6.30. W wyniku składanych skarg do policji, straży miejskiej i magistratu, sprawa została przekazana do sšdu. Ks. Jan Pilek - proboszcz parafii Królowej Apostołów został ukarany 200-złotowš grzywnš.

Kasację od tego wyroku złożył Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwoœci – Zbigniew Ziobro. Podniósł, że Sšd Rejonowy w Rybniku naruszył art. 93 par. 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z tym przepisem orzekanie w postępowaniu nakazowym może nastšpić, jeżeli okolicznoœci czynu i wina obwinionego nie budzš wštpliwoœci. Prokurator Generalny nie zgadzał się też ze stanowiskiem sšdu, by uruchamianie głoœnych dzwonów traktować jako wybryk czy też wykroczenie, a raczej zjawisko powszechnie akceptowane przez społeczeństwo.

30 stycznia 2018 r. Sšd Najwyższy uznał, że kasacja, której domagał się Zbigniew Ziobro jest zasadna. Jak podaje lokalny portal rybnik.com.pl, SN nie dopatrzył się w sprawie księdza Pilka wybryku, wykroczenia czy też zakłócania spokoju publicznego, naruszajšc w ten sposób „równowagę psychicznš ludzi i powodujšcš negatywne przeżycia psychiczne". - To zachowanie, ze względu na zwyczajowe normy ludzkiego współżycia nie tylko, że nie wywoływało powszechnie negatywnych ocen społecznych, ale i z pewnoœciš nie było jaskrawo sprzeczne z powszechnie akceptowanymi normami zachowania - napisano w uzasadnieniu wyroku.