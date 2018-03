Pierwszy akt oskarżenia ws. dzikiej reprywatyzacji w stolicy

7 osób, w tym dwoje stołecznych adwokatów, to pierwsi oskarżeni ws. dzikiej reprywatyzacji w stolicy.

O wysłanym sšdowi przez Prokuraturę Regionalnš we Wrocławiu akcie oskarżenia osobiœcie poinformował w pištek minister sprawiedliwoœci-prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Ujawnił, że œledztw ws. różnych zdarzeń zwišzanych z przejmowaniem nieruchomoœci jest aż 365.

Siedmiorgu oskarżonym zarzucono łšcznie 24 przestępstwa, a wartoœć szkody sięga 300 mln zł.

Oskarżenie dotyczy przejęcia praw nieruchomoœci wokół Pałacu Kultury i Nauki, w tym byłej szkoły przy ul. Twardej. – Zarzucane czyny były popełnione w latach 2010-2015. Dotyczš one, gdy chodzi o wštek reprywatyzacyjny, adresów przy ulicach: Siennej 29, Twardej 8, Twardej 10 i Królewskiej 39. Tutaj mieliœmy do czynienia z wyłudzeniem praw i roszczeń do nieruchomoœci metodš na tzw. kuratora – mówił prok. Michał Ostrowski, dyrektor departamentu ds. przestępczoœci gospodarczej Prokuratury Krajowej.

Metoda „na kuratora” polega na tym, że oskarżony Andrzej M. wyszukiwał spadkobierców, dochodził do ułamkowej częœci nieruchomoœci, docierał do innych właœcicieli, uzyskiwał pełnomocnictwa od nich i występował do sšdu o ustanowienie kuratorów np. dla 138-letniej osoby, która z pewnoœciš już nie żyła. Kuratorami byli adwokaci Tomasz Ż. i Grażyna B., którzy następnie występowali do sšdu o zwrot nieruchomoœci. Wierzytelnoœci sprzedawano Maciejowi M.

- W takim wypadku sšdy współpartycypowały w decyzjach o ustanowieniu kuratora, umożliwiajšc przejmowanie kamienic reprezentantom powołujšcym się na ludzi majšcych nawet ponad 130 lat. Jest odrębny wštek postępowania wobec sšdów, których decyzje umożliwiały kontynuowanie tego procederu – przypomniał minister Ziobro.

Jak mówił, dziœ jest szansa na to by zakończyć krzywdy ludzi wyrzucanych z domu i krzywdy dzieci, którym zabrano szkołę i oddano jš hochsztaplerom i przestępcom. - Będzie ich dużo więcej, bo ogrom krzywd i zaniedbań jest niesłychany – zapewnił.