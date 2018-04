Krystyna Pawłowicz: Przyhamowałam zachowanie lewaczki. Poskutkowało

Krystyna Pawłowicz skomentowała sytuację, do której doszło podczas obrad sejmowej Komisji Sprawiedliwoœci i Praw Człowieka.

Sejmowa Komisja Sprawiedliwoœci i Praw Człowieka zajęła się dziœ projektem nowelizacji ustawy o Sšdzie Najwyższym autorstwa Andrzeja Matusiewicza. Posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz apelowała m.in. by komisja odroczyła prace nad projektem ze względu na toczšce się rozmowy z Komisjš Europejskš. – Powaga wymaga, byœcie państwo nie prowadzili ciuciubabki, że tu jedna ustawa, a tu druga – powiedziała.

- Mam apel żeby lewa częœć sali opanowała chamstwa lewackie swojej przedstawicielki, która nie potrafi bez obrażania kogokolwiek mordy swojej otworzyć – powiedziała Krystyna Pawłowicz.

Słowa posłanki PiS spotkały się z krytykš polityków opozycji. Gasiuk-Pihowicz poinformowała, że skieruję tę sprawę do Komisji Etyki.

Sytuację skomentowała póŸniej na Facebooku Krystyna Pawłowicz. "Gasiuk-Pihowicz dziœ znowu zwróciła się do przewodniczšcego Komisji Stanisława Piotrowicza per „prokuratorze”. Do starszego posła Matusewicza – „nic nie załapał” i œmiech. Podobne odzywki – na porzšdku dziennym. Dziœ musiałam chamskie zachowanie lewaczki wobec moich kolegów przyhamować. Poskutkowało" – napisała Pawłowicz.