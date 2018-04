Suski: Karp nie głosuje za przyspieszeniem wigilii

Gdybym opowiedział się za likwidacjš gabinetów politycznych, przyznałbym, że moja praca jest niepotrzebna. Karp nie głosuje za przyspieszeniem wigilii - mówił w RMF FM Marek Suski z PiS, szef gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego.

Suski ocenił, że postulat likwidacji gabinetów politycznych, który znalazł się w programie Prawa i Sprawiedliwoœci i przedstawiany był podczas kampanii wyborczej, był "niefortunny".

Poniżej dalsza częœć artykułu

Polityk PiS zapewniał, że "gabinety sš bardzo skromne" i gdyby opowiadał się za ich likwidacjš, przyznałby, że jego praca jest niepotrzebna.

- Jak to mówiš o tym karpiu, że nie głosuje za przyspieszeniem wigilii. Skoro jestem w gabinecie politycznym, to nie jestem za ich likwidacjš - mówił Suski.

Szef gabinetu politycznego premiera tłumaczył również, dlaczego do tej pory nie ma ostatecznego raportu podkomisji smoleńskiej dotyczšcej katastrofy. Stwierdził, że coraz bliżej jest do wyjaœnienia przyczyn tej tragedii, ale bez wraku wyniki badań nie mogš być pełne, Rosja zaœ nie jest "partnerem chętnym do współpracy".

Suski przyznał, że zawetowanie przez prezydenta Dudę tzw ustawy degradacyjnej było dla niego "gorzkš pigułkš". Powtórzył, co już zapowiadał w innych mediach, że jeœli prawica wystawi w wyborach prezydenckich również innego kandydata, to na Andrzeja Dudę głosu nie odda.

Polityk nie skomentował inicjatywy internautów, którzy w mediach społecznoœciowych założyli zalšżek kampanii "Suski 2020", proponujšc właœnie Marka Suskiego na prezydenta Polski. Podziękował jedynie jej twórcom.

- Tam sš bardzo fajne hasła. Nawet ostatnio idšc ulicš, biegła jakaœ grupka młodych ludzi, sportowców, skandowali: "Żadne Dudy, żadne Tuski, na prezydenta Marek Suski". Bardzo dowcipne, dziękuję im wszystkim - mówił Marek Suski.