Senator PiS: Sędzia Gersdorf kompromituje Sąd Najwyższy

- Uważałem, że nie należy pani (Małgorzaty) Gersdorf (I prezes SN - red.) usuwać, ponieważ jest według mnie klasycznym przykładem dla całoœci obywateli w Polsce, że zmiana, reforma sšdownictwa, powinna polegać także na pewnych zmianach personalnych - mówił w programie #RZECZoPOLITYCE senator PiS Jarosław Obremski.

Zuzanna Dšbrowska: W studio senator PiS Jarosław Obremski. Dzień dobry.

Jarosław Obremski: Kłaniam się, dzień dobry.

Zaczyna się bardzo długi dzień w obradach Senatu, dlatego że ustawy sšdowe poprawione przez rzšdzšcš większoœć trafiły już na posiedzenia senackich komisji, a chyba od 11 będš obrady Senatu. Strasznie dużo na was zrzucili, można powiedzieć znowu, koledzy.

Po pierwsze: nie jest więcej pracy w Senacie niż w Sejmie. Rozumiem że zrzucili na nas w pištek, to może jest jakiœ kłopot. Powiedziałbym, że sš ustawy zwišzane z, ja bym to nazwał, Gersdorf-rules, czyli umożliwiajšce zwołanie KRS. No i jest pytanie jak będš długie dyskusje, ale przypuszczam, że czeka nas jeszcze ponowna powtórka z ustaw sšdowych dostosowujšca do wymagań nałożonych przez Brukselę.

No właœnie, bo większoœć twierdzi, że to jest odpowiedŸ na to, czego oczekuje Unia Europejska, co zostało sformułowane chyba doœć wyraŸnie podczas ostatniej wizyty Fransa Timmermansa, ale także, że jest to taki gest pojednania w stronę opozycji, że to jest zgodne z postulatami opozycji. Czy pan uważa, że to jest naprawdę cofnięcie się przez PiS troszeczkę i powiedzenie: No dobrze, może chcieliœmy za bardzo sobie podporzšdkować wymiar sprawiedliwoœci, a teraz chcemy trochę mniej?

Trochę tak. To znaczy na pewno jest to cofnięcie, bo to jest poprawienie ustawy niepo przez przyjęcie, że te ustawy były złe, tylko że czynnik zewnętrzny, Bruksela, oczekuje od nas pewnego gestu. Z tymże ja mam, może jest to uogólnienie zbyt daleko idšce... Ja jestem przedstawicielem Senatu w ZP Rady Europy. Jakbym miał powiedzieć czym się zajmuje to ciało, to pouczajš posłowie, parlamentarzyœci z Europy bardziej zachodniej Europę bardziej wschodniš na czym polega demokracja. Działa to tylko i wyłšcznie prawie w jednš stronę. Więc mam wrażenie, że gdyby te ustawy były od razu skrojone tak, jak dzisiaj, mam nadzieję Bruksela zaakceptuje, to i tak byłyby oczekiwania zmian

Czyli co by większoœć nie zrobiła, to by było Ÿle?

Raczej tak. Nawet ja bym powiedział te pohukiwania, które słychać z Brukseli po wyborach na Węgrzech

Mówi się o artykule 7 (Traktatu o UE – red.), pierwszy raz tak wyraŸnie w przypadku Węgier.

Wobec Węgier Tak, jestem tym, że tak powiem, mocno zaskoczony, bo myœlałem, że ten paragraf 7, po doœwiadczeniach z Polski przez jakiœ czas nie będzie używany. Ale to też bym powiedział nie jest poziom KE, tylko poziom PE, który ma pewnie takš samš specyfikę jak to moje Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.

Czyli bardzo wysokš?

Tego nie powiedziałem.

No dobrze, ale jeden z błędów dotyczy samej większoœci rzšdzšcej. Myœlę tutaj o zwoływaniu KRS. I to nie jest żaden gest ani wobec opozycji, ani wobec UE, tylko raczej wobec samych siebie ponieważ nie przewidziano tego, że może być kłopot

Obstrukcja

To pan powiedział. Ale taki brak zaufania do reprezentatywnoœci Rady i właœciwego sposobu jej powoływania przez sędzię Gersdorf. Czyli jedna rzecz jest zrobiona dla siebie, dla sprawnoœci rzšdzenia.

Ja odbieram, że jest to bardzo istotny czynnik. To znaczy, że znaleŸliœmy się w pewnym klinczu prawnym. Chyba wyszło bardziej na stanowisko PiS-u niż moje. Bo ja w czasie tego drugiego głosowania ws. Sšdu Najwyższego nie głosowałem za tš ustawš

Dlaczego?

Właœciwie z dwóch powodów. Nie mi jest decydować, czy coœ jest konstytucyjne, czy nie, choć składam przysięgę przestrzegania konstytucji. Tym niemniej odbierałem, że ten manewr z wiekiem emerytalnym jest pewnym manewrem obejœcia nie dla zasady, tylko dla wyeliminowania pani Gersdorf. Po drugie uważałem, że nie należy pani Gersdorf usuwać, ponieważ jest według mnie klasycznym przykładem dla całoœci obywateli w Polsce, że zmiana, reforma sšdownictwa, powinna polegać także na pewnych zmianach personalnych. To znaczy uważałem, że pani Gersdorf tę instytucję kompromituje i z powodów taktycznych lepiej byłoby jš zachować przy tej funkcji. Ale dzisiaj widzę, że nie doceniałem siły oporu i pewnej obstrukcji, którš, według mnie, pani Gersdorf teraz wykonuje.

Czyli że jeżeli teraz będziemy zrównywać znowu wiek, jeżeli ten casus wieku emerytalnego zostanie naprawiony, to z pełnym przekonaniem będzie pan głosował za ustawš?

Ja bym powiedział tak: rzadko jest tak, że jest pełne przekonanie. Niedawno mieliœmy takš ustawę o łowiectwie i też muszę powiedzieć była pasjonujšca dyskusja, bo – ja bym powiedział – coœ innego w Senacie to jest jednak to, że głosowania sš w wielkiej korelacji z przynależnoœciš do klubów, natomiast dyskusja jest zazwyczaj bardzo interesujšca. Więc oczekuję na tš dzisiejszš dyskusję także pod tym względem, bo myœlę, że te argumenty nie będš takie zupełnie zero-jedynkowe.

Kilka razy wyłamał się pan z tego bliskiego zwišzku przekonania większoœci rzšdzšcej z przekonaniem pojedynczego senatora. Co się potem dzieje? Czy sš rozmowy dyscyplinujšce jeżeli ktoœ zagłosuje inaczej? Czy wszyscy wiedzš jakie były powody, bo na pewno je pan podaje publicznie i nikt się o nic nie pyta, tylko sobie mówiš: No, znowu ten senator Obremski zagłosował inaczej.

Zaskoczę: nie miałem żadnych rozmów. Ja sygnalizowałem oczywiœcie, że podjšłem decyzję i jak podjšłem decyzję to nie negocjowałem póŸniej. Żadnych konsekwencji.

To otwiera pewne perspektywy zapewne dalszego istnienia w Senacie i głosowań. Czy nie?

Ja być może mam pewne szczególne papiery, ponieważ ja kandydowałem jako niezależny i po czterech latach niezależnoœci w poprzedniej kadencji stwierdziłem, że chce wspierać PiS, ponieważ z sympatii do Platformy tamta kadencja mnie zupełnie wyleczyła, do spodu. I chyba mnie trzyma do tej pory. Natomiast na pewno to nie jest tak, że ja zawieszam jakoœ tam swoje sumienie, próbuję być lojalny, ale czasami uważam, że jest jakaœ granica, której nie chcę przekraczać.

