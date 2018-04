Suski: Prezydent Duda poszedł ścieżką Wałęsy

Prezydent poszedł œcieżkš Lecha Wałęsy, jest „za” a nawet „przeciw” - tymi słowami minister Marek Suski, szef gabinetu politycznego Prezesa Rady Ministrów, skomentował prezydenckie weto ws. ustawy degradacyjnej.

Jak twierdzi Marek Suski, prezydent Duda, który deklaruje, że jest zwolennikiem rozliczenia komunizmu, jednoczeœnie to rozliczenie blokuje. Stosuje przy tym broń, która w rękach prezydenta jest "broniš atomowš" - weto.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Jest to, według Suskiego, "pójœcie œcieżkš Lecha Wałęsy".

- Prezydent jest „za” a nawet „przeciw”. Broń w postaci weta to jest broń atomowa. Jeżeli prezydent jš wykorzystuje to nie jest to dobre - mówił Marek Suski.

Zdaniem szefa gabinetu politycznego premiera lepszym rozwišzaniem niż weto byłoby skierowanie ustawy degradacyjnej do Trybunału Konstytucyjnego, który swojš decyzjš mógłby wpłynšć na modyfikację przepisów.

Weto natomiast, jak mówił Suski, jest zaskakujšce, bo blokuje "choćby moralne oddzielenie dobra od zła".

- Argument, że jedni byli bardziej, a inni mniej aktywni w walce przeciwko obywatelom, którzy chcieli wolnej Polski, jest argumentem kalekim - stwierdził Suski. Dodał też, ze decyzjš prezydenta jest rozczarowany i zawiedziony i jej zupełnie nie rozumie.

Prezydent Andrzej Duda w pištek zawetował ustawę degradacyjnš, na mocy której można byłoby odebrać stopnie oficerskie m.in. członkom Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Duda uzasadnił, że jest ona sprzeczna ze standardami demokratycznego państwa.