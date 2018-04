Ponad 600 tysięcy złotych na podróże Anny Marii Anders

Na oficjalne delegacje pełnomocnika premiera ds. dialogu międzynarodowego, Anny Marii Anders wydano ponad 600 tysięcy złotych.

Kancelaria premiera poinformowała, że od stycznia 2016 roku za oficjalne podróże Anny Marii Anders zapłacono dokładnie 611 625 złotych. Kwota może zaskakiwać, ponieważ pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego podróżuje po œwiecie sama.

- Dzięki biegłej znajomoœci języków obcych minister Anna Maria Anders podróżuje w pojedynkę bez towarzyszšcej jej delegacji, co znaczšco wpływa na obniżenie ponoszonych przez KPRM kosztów - przekazała kancelaria.

Anders odbyła do tej pory 75. podróży. KPRM nie odpowiedziała, ile z tych wyjazdów to podróże do Stanów Zjednoczonych.

Komentarza w tej sprawie udzielił jej współpracownik, Kacper WoŸniak – Pani minister jest w tej chwili w Stanach, w delegacji. Łšczy jš z urlopem œwištecznym – powiedział w rozmowie z "Faktem".

Anna Maria Anders od marca 2016 roku jest również senatorem. W wyborach uzupełniajšcych uzyskała 47 proc. głosów. Na jej największego rywala, Mieczysława Bagińskiego, głosowało 41 proc. osób.