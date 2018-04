Jarosław Kaczyński: Nie mówiłem Szydło, by "pokazała pazurki"

Jarosław Kaczyński poinformował, że przed wystšpieniem Beaty Szydło w Sejmie, nie mówił byłej premier "by pokazała pazurki". Słowa te padły w wywiadzie udzielonym portalowi wPolityce.pl.

22 marca Beata Szydło broniła swojej decyzji o przyznaniu nagród dla członków rzšdu. Była premier powiedziała, że pienišdze zostały przyznane za ciężkš i uczciwš pracę.

- Te pienišdze się im po prostu należały. (...) To były nagrody oficjalne, które zostały przyznane w ramach budżetu uchwalonego w tej Izbie, a nie zegarki od kolegów-biznesmenów - mówiła Szydło.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Kilka dni po tym wystšpieniu Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu portalowi wPolityce.pl. Prezes PiS miał powiedzieć byłej premier, by "pokazała pazurki".

Dziœ Jarosław Kaczyński zaprzeczył, by użył takich słów. - O żadnych pazurkach nie mówiłem, natomiast i tak wiedziałem, że pani premier będzie w tej sprawie mówiła, ale jeżeli chodzi o to, co będzie konkretnie mówiła, to tutaj już to była jej decyzja, ale chciałem powiedzieć, że miała prawo do tego, żeby się bronić i broniła się - powiedział prezes PiS.

Przed wyborami powiedziałem, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy. I społeczeństwo to zapamiętało. Dla dobra ojczyzny poniesiemy straty. Będzie skromniej - powiedział na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński. Czytaj więcej