Senator Stanisław Kogut prosi o wybaczenie

Oskarżony o korupcję senator PiS Stanisław Kogut napisał oœwiadczenie, w którym prosi o wybaczenie.

"Ja Senator RP Stanisław Kogut czuję wewnętrznš potrzebę pojednania się z każdym, kogo w jakikolwiek sposób obraziłem czy uchybiłem jego godnoœci. Ten trudny dla mnie czas zaowocował głębokš refleksjš i spojrzeniem z innej perspektywy na ludzi, z którymi nie zawsze się zgadzałem - napisał senator.

"Wrodzona impulsywnoœć często brała górę nad zdrowym osšdem i mogła niejednokrotnie wyrzšdzić przykroœć. Dlatego też zwracam się z goršcš proœbš do wszystkich, którzy chowajš w swoim sercu jakškolwiek urazę w stosunku do mojej osoby o wybaczenie. Jednoczeœnie zapewniam, że ja nie żywię do nikogo żadnej urazy” – czytamy w opublikowanym oœwiadczeniu.

W grudniu Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało pięć osób, w tym syna senatora PiS - Grzegorza Koguta. Jest on wiceprezesem małopolskiej Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, której szefem jest senator.

19 stycznia Senat w tajnym głosowaniu nie zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Stanisława Koguta. Senator jednak już wczeœniej sam zrzekł się immunitetu.

Prokuratura postawiła Stanisławowi Kogutowi zarzuty korupcyjne. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolnoœci.