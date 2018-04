Polityk PiS o nagrodach: Nowogrodzka locuta, causa finita

- Nagrody zostały pobrane, zostanš zwrócone, taka jest decyzja. Poczekajmy do połowy maja i zobaczymy jak te pienišdze wpływajš na konto Caritasu - mówił w Polsat News polityk PiS, członek Komitetu Politycznego tej partii, Karol Karski.

Karski pytany o sprawę nagród przyznanych przez Beatę Szydło ministrom jej rzšdu sparafrazował rzymskš sentencję stwierdzajšc: "Nowogrodzka locuta, causa finita" (dosłownie "Nowogrodzka przemówiła, sprawa zakończona" w oryginale chodziło o Rzym - red.).

Polityk podkreœlał, że darowizna na rzecz Caritasu (tej koœcielnej organizacji majš zostać przeznaczone pienišdze uzyskane przez ministrów w formie nagród w 2017 roku) będzie dobrowolna, bo - jak mówił Jarosław Kaczyński - to "dobrowolny datek, bo to sami ministrowie zdecydowali", że oddadzš nagrody.

Pytany o to dlaczego pienišdze majš trafić do Caritasu, Karski odparł, że jest to organizacja "przeznaczajšca œrodki otrzymywane z datków, darowizn na cele społeczne". - Te œrodki będš dobrze wykorzystane. Koœciół ma 2 tys. lat tradycji w wykorzystywaniu œrodków na dobre cele - dodał.

Dopytywany dlaczego PiS podjšł decyzję o rezygnacji ministrów z nagród i zapowiedział obniżenie pensji posłów o 20 proc., Karski stwierdził, że to naród, który "jest suwerenem rzšdu" zdecydował, wyrażajšc niezadowolenie z przyznanych ministrom nagród w sondażach. - W zwišzku z czym idziemy za tym głosem - dodał.

Na pytanie czy PiS podjšł decyzje ws. nagród w zwišzku z niekorzystnymi dla PiS sondażami (m.in. sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wskazuje na istotny spadek poparcia dla PiS). - Sondaże sš motywacjš, odpowiedzialnoœciš, jesteœmy zadowoleni kiedy sš dobre. Jest czymœ naturalnym, że w demokracji słuchamy się społeczeństwa, słuchamy się wyborców, społeczeństwo zadecydowało, w zwišzku z czym podjęliœmy takš decyzję - mówił.

A co stanie się z posłami PiS, którzy nie zagłosujš za obniżeniem wynagrodzeń posłom. - Nie będzie osób, które zagłosujš przeciwko obniżce pensji dla posłów - odparł Karski.