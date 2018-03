Gowin: Kubeł zimnej wody dla rządu. Dobrze, że teraz

- Jak każdemu obozowi władzy grozi nam arogancja władzy, grozi nam pycha, grozi nam przeœwiadczenie, że nie mamy z kim przegrać - przyznał w rozmowie z Radiem Kraków wicepremier Jarosław Gowin.

- Mam œwiadomoœć, że to sš wyzwania rzeczywiœcie moralne, przed którymi stoimy. Myœlę, że to, co się działo w ostatnich tygodniach czy nawet miesišcach, to będzie trochę taki kubeł zimnej wody. Dobrze, że to się wydarzyło teraz, na pół roku przed wyborami samorzšdowymi - ocenił Gowin. - Na pewno takš korektę wprowadzimy - zapowiedział.

Pytany o sprawę nagród dla członków rzšdu Beaty Szydło, których w czwartek broniła z mównicy sejmowej sama pani premier, szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego powiedział, że "ten temat zamknšł już pan premier Morawiecki, mówišc o tym, że nie będzie premii, że nie będzie podwyżek"

- Został przygotowany co prawda w kancelarii premiera pewien plan zmian, polegajšcy na tym, że podsekretarze stanu stawaliby się urzędnikami służby cywilnej, ale myœlę, że ten projekt nie zostanie w tej kadencji podjęty - dodał Gowin.