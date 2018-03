Macierewicz: Dobrzy zostają nagrodzeni, a źli ukarani

Macierewicz: Dobrzy zostajš nagrodzeni, a źli ukarani Antoni Macierewicz to były szef MON w rzšdzie Beaty Szydło Fotorzepa, Jerzy Dudek

- Powrót do niższego wieku emerytalnego, podwyższenie stawek godzinowych płacy, wszystko co łšczy się z programem Rodzina 500 plus i szereg innych decyzji – dało nam, Polakom, poczucie, że mamy do czynienia z wolnš Polskš i warto było głosować na obóz patriotyczny - mówił w cotygodniowym felietonie emitowanym przez TV Trwam i Radio Maryja były szef MON Antoni Macierewicz.

