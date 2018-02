Cymański: Cieszę się, że PiS jest bardziej trochę taki cwany

- Trzeba zauważyć, że te uznaniowe premie sš też formš może nie wprost, podniesienia dochodów rocznych. Ale to nie jest najlepsza metoda. Powinna być dobra pensja, taka pensja, która by odpowiadała. Pytanie, ile powinien minister takiego resortu zarabiać - powiedział Tadeusz Cymański, wiceprzewodniczšcy klubu parlamentarnego PiS, komentujšc temat nagród dla ministrów obecnego rzšdu.

W 2017 roku ministrowie oraz sekretarze i podsekretarze stanu otrzymali łšcznie 5 mln zł premii.

- Nie ma co ukrywać, że jest to forma podniesienia tych wynagrodzeń tym ludziom, zrekompensowania jednak, bo to nie jest zdrowe, że burmistrz jakiegoœ miasta w Polsce zarabia więcej niż wiceminister. Mówię jako były burmistrz Malborka. To jest chore - ocenił Cymański.

Na pytanie, czy PiS dobrze zrobił, wycofujšc się w 2016 roku z pomysłu podwyżek m.in. dla prezydenta, premiera i ministrów, poseł stwierdził, że nie wie, czy to była najlepsza decyzja. - Ale my nie żyjemy na Księżycu. Jak mamy być rozjeżdżani, rozkawałkowani, bo u nas decyduje nie tylko wartoœć za technicznš stronę programu, ale za wrażenie artystyczne, polityczne wrażenie - stwierdził.

Pytany w Sejmie przez reportera Wirtualnej Polski, czy PiS się boi społecznego odbioru tematu podwyżek dla władzy, Cymański odpowiedział: "To pan powiedział, że się pan boi. Ja widzę pana, jak by pan był prezesem takiej partii, jaki z pana byłby chojrak, bez tego mikrofonu. Nikt nie jest głupi. Nie jesteœmy też frajerami, niech nas pan tak nie ustawia, po prostu trzeba być też cwanym".

- Cieszę się, że PiS jest bardziej trochę taki cwany, bo byliœmy takimi normalnie do rozjeżdżania. Nie jesteœmy takimi frajerami, że idziemy na rzeŸ. Nie. Na ten fotelik, w te buciki nas nikt nie ubierze - dodał Cymański.