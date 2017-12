Pawłowicz do Gowina i Bielana: Nie straszcie Polaków

Krystyna Pawłowicz uważa, że Jarosław Gowin i Adam Bielan straszą Polaków tematem uchodźców. "Nie macie takiego samego celu co PiS?" - pyta.

Jarosław Gowin powiedział dziś, że rząd nie zgodzi się na przyjęcie imigrantów z krajów islamskich, ale do rozważenia jest kwestia korytarzy humanitarnych.

- W tej sprawie toczy się dyskusja wewnątrz rządu. Swoje poglądy wyrażał już wicepremier Gowin. Kluczowe zdanie ma w tej sprawie szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Uważam, że możemy rozważyć czasową pomoc osobom najbardziej potrzebującym, dzieciom, szczególnie chrześcijanom - mówił natomiast Adam Bielan.

Opinie polityków skomentowała Krystyna Pawłowicz. "Wy też nie irytujcie już i nie straszcie Polaków jakimiś islamskimi „humanitarnymi korytarzami” do Polski!" - napisała posłanka PiS.

"Stanowisko rządu wg jego rzecznika NIE uległo przecież w sprawie nachodźców zmianie. Pomoc, też leczenie, jest bardziej efektywna NA MIEJSCU, wśród swoich bliskich, też w państwach bliżej leżących, np.w dobrych szpitalach w Libanie, w czym Polska może pomoc finansowo i kadrą medyczną. Nie pomagajcie swą szkodliwą dla wszystkich troską w „czyszczeniu” Syrii z chrześcijan!" - dodała Pawłowicz.

Posłanka zaapelowała również do partii Porozumienie. "PiS chce WYGRAĆ, a NIE PRZEGRAĆ kolejne wybory, by dalej podźwigać Polskę. Czyż nie macie tego samego celu co PiS? Dziś zaczęliście tylko pogarszać swe szanse wyborcze wśród Polaków, bo Polacy NIE GODZĄ SIĘ też na żadne niepotrzebne zresztą, a groźne w praktyce kompromisy „korytarzowe”. Bezpieczeństwo nasze i nasza narodowa tożsamość i wiara są NAJWAŻNIEJSZE!" - napisała Pawłowicz.