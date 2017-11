Łapiński: Porozumienie ws. reformy sądownictwa w ciągu kilku dni

Być może w ciągu kilku najbliższych dni dojdzie do porozumienia między PiS a prezydentem Dudą ws. reformy sądownictwa - powiedział prezydencki rzecznik Krzysztof Łapiński.

W "Jeden na jeden" Łapiński potwierdził, że doszło do spotkania sekretarzy stanu Kancelarii Prezydenta i KPRM Pawła Muchy i Stanisława Piotrowicza. Podczas spotkania omawiane były poprawki dotyczące ustaw reformujących sądownictwo. Planowane są kolejne rozmowy w tym składzie.

Łapiński zapewnił, że Prawu i Sprawiedliwości zależy, aby prezydent nie miał żadnych krytycznych uwag wobec wspomnianych przepisów.

Rzecznik nie chciał mówić, czego dotyczą poprawki, stwierdził jedynie, że zostaną one podane do publicznej wiadomości po tym, jak trafią do Sejmu.

Krzysztof Łapiński zdementował również informacje podawane przez media, że doszło do tajnego spotkania Andrzeja Dudy i Jarosława Kaczyńskiego "w prezydenckim ośrodku pod Warszawą".

– Jeśli są takie spotkania, o których chcemy informować opinię publiczną, to informujemy. Pod Warszawą panowie się na pewno nie spotkali - mówił rzecznik dodając, że jeśli nawet obydwaj politycy się spotykają, to trudno nazwać te spotkania tajnymi.

Łapiński ocenił również decyzję KRS, która z powodu braku niezbędnych dokumentów kandydatów nie zaakceptowała listy asesorów przedstawionej przez ministra Ziobrę. Według rzecznika jest to decyzja polityczna, krzywdząca dla asesorów.

- Jeżeli były jakieś błędy formalne, to można było poprosić o uzupełnienie dokumentów – powiedział Łapiński.