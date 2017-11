Karczewski: Warszawa powinna "odspawać się" od PO

Uważam, że Warszawa powinna "odspawać się" od PO i mieć innego prezydenta, z innej partii politycznej - powiedział w radiowej Trójce marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Dodał, że stolica wymaga zmian, które Prawo i Sprawiedliwość ma w swojej ofercie.

Pytany o czwartkowe oświadczenie Grzegorza Schetyny, że Rafał Trzaskowski ma być kandydatem Platformy Obywatelskiej i całej zjednoczonej opozycji w wyborach na prezydenta m.st. Warszawy, marszałek Senatu zaznaczył, że ta decyzja lidera PO była "bardzo autorytarna" oraz nieskonsultowana z Nowoczesną i innymi "potencjalnymi koalicjantami PO".

- Na pewno będziemy z powagą i szacunkiem podchodzić do każdego przeciwnika, nie tylko do tego, ale do innych, tych, którzy są zgłoszeni już - bo przecież jest Paweł Rabiej - to już jest dwóch kandydatów - powiedział Karczewski.

Poinformował, że PiS swojego kandydata przedstawi za kilka miesięcy. - Przede wszystkim będziemy pokazywali swój program, program dobry dla Warszawy, dla warszawiaków. Będzie to złożony program, na pewno będzie to część autorska, część pochodząca z naszego programu, programu PiS. Na pewno będziemy pracowali, czy dopracowywali jeszcze program dla Warszawy, mamy ciekawe, interesujące pomysły - zaznaczył marszałek Senatu.

Podkreślił, że Trzaskowski "odcina się od PO i Hanny Gronkiewicz-Waltz", czego nie robił przez ostatnie 12 lat. - Uważam, że Warszawa powinna "odspawać się" od PO i powinna mieć innego prezydenta, z innej partii politycznej. Powinna powierzyć nam - dobremu programowi przede wszystkim - bo ten program przedstawimy. Naprawdę, Warszawa wymaga wielu zmian i my to mamy w naszej ofercie - przekonywał.

Jak poinformował Karczewski, w programie PiS dla Warszawy znajdzie się propozycja przekształcenia stolicy w metropolię. - Ja bym chciał i PiS będzie chciało, żeby Warszawa faktycznie stała się metropolią, ważnym miastem na mapie Europy, na mapie świata również - wyjaśnił.