Mucha: Dziś rozmawiam z Piotrowiczem o ustawach

We wtorek będę rozmawiał z szefem sejmowej komisji sprawiedliwości Stanisławem Piotrowiczem z PiS ws. projektów ustaw o SN i KRS - poinformował wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Jak dodał, będzie prosił posła PiS, żeby nastąpiło zdynamizowanie prac nad tymi projektami.

- Na pewno dzisiaj będę z panem przewodniczącym (Piotrowiczem) rozmawiał i będę go prosił o to, żeby jednak nastąpiło zdynamizowanie tych prac, dlatego, że to nie jest kwestia grudnia, czy kwestia jakiejś odleglejszej perspektywy - powiedział Mucha w Radiu Zet.

W piątek doszło w Pałacu Prezydenckim do spotkania Muchy z Piotrowiczem. Trwało blisko cztery godziny. Było to drugie takie spotkanie tych polityków nt. sądownictwa.

Mucha powiedział, że polecenie prezydenta Andrzeja Dudy jest dla niego wiążące i gdyby zaszła taka potrzeba, to rozmawiałby z Piotrowiczem codziennie. Dopytywany, czy jego zdaniem, PiS nie spieszy się z osiągnięciem porozumienia w sprawie ustaw o SN i KRS, prezydencki minister odparł: - Chciałbym mieć takie przekonanie, że te prace są prowadzone w 100 proc. dynamicznie. Nie mam dzisiaj takiego przekonania, wiele można jeszcze zdynamizować.

- Umówiliśmy się wstępnie z wiceszefem Kancelarii Prezydenta Pawłem Muchą we wtorek na rozmowę telefoniczną, podczas której ustalimy termin kolejnego spotkania ws. projektów ustaw o SN i KRS - poinformował PAP Piotrowicz.

Piotrowicz powiedział we wtorek PAP, że podczas piątkowego spotkania z Pawłem Muchą nie został wyznaczony terminu kolejnego spotkania. - Umówiliśmy się jednak wstępnie na wtorek na telefon, aby ten termin ustalić - zaznaczył.

Pytany, czy do tej rozmowy może dojść jeszcze w tym tygodniu, Piotrowicz odpowiedział, że "tego między innymi będzie dotyczyła ta rozmowa telefoniczna".