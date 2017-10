Karczewski o budowie gazociągu w miejscu katastrofy smoleńskiej: tak nie powinno być

Oceniam to bardzo krytycznie; tak nie powinno być - powiedział w poniedziałek marszałek Senatu Stanisław Karczewski, pytany przez dziennikarzy o medialne doniesienia na temat budowy gazociągu w miejscu katastrofy smoleńskiej.

Według informacji podanych w poniedziałek na Twitterze przez reportera Polsat News Tomasza Kułakowskiego, wstęp na miejsce katastrofy polskiego samolotu pod Smoleńskiem jest zabroniony. Ze zdjęć opublikowanych przez reportera wynika, że teren jest ogrodzony, a zawieszone tablice ostrzegawcze informują, że prowadzone są na nim prace poszukiwawczo-konstrukcyjno-montażowe związane z budową magistrali gazociągowej. "W miejscu katastrofy pod Smoleńskiem +budują+ gazociąg. Odpowiedź na usuwanie pomników radzieckich" - napisał na Twitterze Kułakowski.

Karczewski, pytany przez dziennikarzy jak ocenia te doniesienia powiedział: "bardzo krytycznie". "Tak nie powinno być" - podkreślił, dodając, że to powinno być miejsce, poświęcone pamięci o tych "którzy tam zginęli".

Dopytywany, czy w jego opinii, budowa gazociągu w tym miejscu może być odwetem za usuwanie z Polski radzieckich pomników odparł: "Myślę, że nie".

Dziennikarze pytali też Karczewskiego dlaczego dotąd do Polski nie sprowadzony został wrak Tupolewa, co - jak padło w pytaniu - PiS obiecywał w kampanii wyborczej.

"Nikt nie obiecywał tego, tylko mówiliśmy (...), że będziemy chcieli to zrobić. To trzeba było zrobić na samym początku po katastrofie smoleńskiej. To jest wielki błąd Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska, że nie zrobił tego bezpośrednio. Im później, tym trudniej" - powiedział marszałek Senatu.