Stanisław Karczewski tłumaczy dlaczego rośnie budżet Senatu

Budżet Senatu na 2018 r. rośnie, bo proponujemy, by do 100 mln zł wzrosły wydatki na opiekę nad Polonią; nie ma sensu szukać drugiego dna - podkreślił marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

We wtorkowej "Rzeczpospolitej" ujawniliśmy, że kancelarie obsługujące głowę państwa, posłów i senatorów planują na przyszły rok największe wydatki od lat. W sumie mają przekroczyć 1 mld zł.

Kancelaria Senatu chce zwiększyć swój o 32 mln zł, czyli o niemal 18 proc, by m.in. móc lepiej finansować organizacje polonijne - czytamy.

"Budżet @polskisenat rośnie, bo proponujemy, by do 100 mln zł wzrosły wydatki na opiekę nad #Polonia. Nie ma sensu szukać drugiego dna" - podkreślił na twitterze Stanisław Karczewski odnosząc się do naszej publikacji.