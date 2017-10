Szczerski: część poprawek PiS została ostatecznie uzgodniona PAP/Rafał Guz

Część poprawek PiS do prezydenckich projektów ustaw o KRS i SN została ostatecznie uzgodniona, co do niektórych konieczne będzie jeszcze ustalenie ich ostatecznej treści - powiedział PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski po spotkaniu prezydenta z prezesem PiS.

REKLAMA

REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ