Karczewski: Bardzo dobra ocena pracy ministrów

Różne są oceny ministrów, jeden pracuje lepiej, drugi gorzej, ale ogólnie rzecz biorąc, moja ocena pracy ministrów jest bardzo dobra - powiedział we wtorek marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Przyznał jednocześnie, że jedni ministrowie mają lepsze efekty pracy, a inni słabsze.

We wtorek premier Beata Szydło zapowiedziała rekonstrukcję rządu; zmiany mają zostać ogłoszone w przeciągu kilkunastu dni.

Karczewski pytany we wtorek w telewizji wPolsce.pl o rekonstrukcję rządu, powiedział, że decyzje w tej sprawie podejmuje premier Beata Szydło.

"W wywiadzie powiedziała, że już podjęła pewne decyzje i że konsultuje je z prezesem (PiS, Jarosławem) Kaczyńskim, co jest oczywiste, bo on jest architektem dobrej zmiany" - podkreślił marszałek Senatu.

Jak zauważył, rząd ma w tej chwili bardzo dobre oceny społeczne i wysokie poparcie we wszystkich sondażach. "To nas bardzo cieszy (...) ale trzeba mieć pokorę i bardzo intensywnie pracować. Ten rząd tak pracuje" - ocenił Karczewski.

Przyznał, że "oceny ministrów są różne: jeden pracuje lepiej, drugi gorzej, ale ogólnie rzecz biorąc, moja ocena ministrów jest bardzo dobra".

Pytany, jakich ministrów może dotyczyć rekonstrukcja rządu, Karczewski powiedział, że jest zwolennikiem rozmów w oparciu o fakty. "Nie słyszałem żadnej wypowiedzi premier, mówiącej o konkretnych nazwiskach" - zaznaczył.

"Wszyscy pracują bardzo ciężko, ale jedni mają lepsze efekty, a inni słabsze" - powiedział marszałek Senatu.

Marszałek Senatu został również zapytany o słowa doradczyni prezydenta, b. działaczki opozycji z czasów PRL Zofii Romaszewskiej, która w poniedziałek w RMF FM powiedziała, że zmiana na stanowisku premiera "to bardzo dobry pomysł". "Wydaje mi się - z całym szacunkiem do pani premier - że mądrość pana Jarosława Kaczyńskiego nawet nie przystaje do mądrości pani premier" - oświadczyła Romaszewska. Jej zdaniem, premier "zdecydowanie nie rządzi rządem".

Karczewski ocenił, że to nie jest kwestia, w której powinien wypowiadać się doradca prezydenta. "Nie chciałbym tego ostro komentować. Nie zgadzam się z tymi słowami, one nie powinny paść i źle, że pani Romaszewska udzieliła takiego wywiadu, w którym powinna się jednak ograniczyć do spraw związanych z jej doradztwem prezydentowi w obszarze prawa" - powiedział marszałek Senatu.