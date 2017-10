Premier: Wygraliśmy, bo wsłuchaliśmy się w głos Polaków

- Prawo i Sprawiedliwość dwa lata temu wygrało wybory parlamentarne, dlatego że wsłuchaliśmy się w głos Polaków i daliśmy równą szansę wszystkim, nie tylko wybranym, wąskim grupom interesu - powiedziała premier Beata Szydło dwa lata po wygranych przez PiS wyborach parlamentarnych.

Premier Beata Szydło wraz z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim wzięła udział w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej linii produkcyjnej krat pomostowych w hali produkcyjnej Mostostal Siedlce.

Według premier uruchomienie nowej linii produkcyjnej przez Mostostal Siedlce świadczy o tym, że zakład się rozwija, ma nowe perspektywy, produkcja jest coraz większa i jest to tym samym gwarancja pracy dla mieszkańców regionu oraz rozwoju miasta. Szydło pogratulowała również Tchorzewskiemu za to, że zainicjował proces ratowania zakładu Mostostal Siedlce.

- Dokładnie dwa lata temu, dzisiaj mija ten dzień, Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w wyborach parlamentarnych. Zwyciężyło dlatego, że Polacy zdecydowali się postawić na program PiS, na ludzi PiS, zwyciężyło dlatego, że nasz lider (prezes PiS) Jarosław Kaczyński przygotował drużynę, która potrafiła bardzo ciężko pracować przez 8 lat w opozycji, a potem skutecznie wygrać wybory - powiedziała premier.

Szydło podkreśliła, że PiS wygrało wybory również przede wszystkim dlatego, że "wsłuchaliśmy się w głos Polaków". - Usłyszeliśmy to, czego oczekują Polacy. Jedną z tych spraw, bardzo ważną sprawą, był rozwój, gospodarka, zrównoważony rozwój, było danie równej szansy wszystkim, nie tylko wybranym, wąskim grupom, nie tylko wąskim grupom interesów, elitom, ale danie szansy wszystkim - podkreśliła szefowa rządu.

Szydło zaznaczyła, że rządowy Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada, że "najważniejszym priorytetem gospodarczym Polski jest szybki rozwój i budowa polskiego przemysłu". - To danie szansy tym, którzy byli tej szansy do tej pory pozbawiani, pokazanie, że dzięki mądrej polityce gospodarczej można bardzo wiele osiągnąć i zrobić - dodała premier.

Jak przekonywała, ten plan się sprawdza, a jego założenia są "konsekwentnie krok po kroku realizowane". - Trudno nie mówić o tych projektach społecznych, w przypadku których wielu wątpiło, czy będziemy w stanie podołać i wprowadzić je w życie, np. program Rodzina 500 plus. Okazało się, że nie tylko podołaliśmy, nie tylko wprowadziliśmy go, ale też stał się on kołem zamachowym polskiej gospodarki - powiedziała szefowa premier.

Jej zdaniem, to dowód na to, że rząd "potrafi połączyć to, co wielu wydawało się niemożliwe". - Projekty, programy społeczne stają się jednocześnie, ważnymi programami gospodarczymi, a dodatkowym wymiarem, tym na czym nam wszystkim zależy, jest oczywiście polska rodzina i poprawa jej bytu - podkreśliła. - Od dwóch lat wywiązujemy się z tego zobowiązania i realizujemy plan, który przynosi efekty - przekonywała Szydło.

Premier podkreśliła również, że Mostostal Siedlce to przykład odbudowania przez rząd polskiej gospodarki, polskiego przemysłu i dania szansy mieszkańcom. Jak dodała siedlecka firma współpracuje również ze szkołą zawodową, która kształci przyszłych pracowników Mostostalu. - Na tym też to ma polegać - łączymy ważne elementy życia w takim wymiarze, że poprzez współpracę oświaty z gospodarką będziemy osiągać jeszcze lepsze efekty - dodała.

Tchórzewski, podkreślił, że Mostostal Siedlce przed dwoma laty była na skraju upadku. - Udało przekonać się spółki energetyczne, że warto grupie Polimex Mostostal (której częścią jest Mostostal Siedlce - przyp. red.) dać szansę, że warto ją dokapitalizować - zaznaczył.

Minister energii dodał, że negocjacje ws. dokapitalizowania Polimexu Mostostal trwały długo, a w grę wchodziło wówczas ok. 300 mln zł, żeby firma mogła ponownie inwestować. Podkreślił, że przygotowanie pod budowę nowej linii produkcyjnej świadczy o tym, że firma widzi przed sobą perspektywę, rynki zbytu oraz ma odpowiednią załogę pracowników.

- To jest właśnie to, o co nam chodzi, że w Polsce nie trzeba było robić cudu gospodarczego, w Polsce wystarczy dać ludziom szansę - stwierdził minister energii. Jak ocenił to nie rząd zrobił "cud gospodarczy", tylko "ludzie, którym rząd "dał szansę".

Mostostal Siedlce wschodzi w skład grupy kapitałowej Polimex Mostostal, z której został wyodrębniony na początku ubiegłego roku. Zakład specjalizuje się w produkcji konstrukcji stalowych i krat pomostowych oraz w zabezpieczeniach antykorozyjnych konstrukcji stalowych. Spółka produkuje także palety do transportu i magazynowania butli gazowych, palety do materiałów budowlanych oraz drobne konstrukcyjne jak pojemniki czy ramy.

