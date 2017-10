Ryszard Terlecki: Opinia publiczna nie podziela przekonania, że zarobki lekarzy są niskie

Sądzę, że w najbliższym czasie uda się protest opanować i porozumieć z lekarzami - powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Według niego propozycje ministra zdrowia są na tyle poważne, by poważnie je potraktować.

- Inna sprawa, że służba zdrowia jest wciąż tą dziedziną wymagającą największego wysiłku ze strony rządu i być może tu wszystko działo się zbyt wolno, ale teraz to się zmieni - zapewnił wicemarszałek w czwartek w Radiu Wnet.

Terlecki mówił na antenie radia, że zapowiedzi zaognienia sporu i przeniesienia go na inne zawody medyczne są niepokojące, ale - jak dodał - ma wrażenie, iż "opinia publiczna nie podziela tego przekonania lekarzy, że za mało zarabiają i w tej sprawie opozycja nie będzie mogła liczyć na jakieś znaczące poparcie społeczne".

- Mam nadzieję, że się uda z nimi w końcu porozumieć. To, co rząd obiecał, to jest tak ogromnie więcej niż poprzednicy, więc myślę, że środowiska lekarskie powinny z tego być zadowolone. Oczywiście jest kwestia rozmaitych szczegółów i o nich trzeba rozmawiać - stwierdził.

Polityk PiS przypomniał, że strajk lekarzy to przede wszystkim strajk o wyższe wynagrodzenia. Na pytanie dziennikarza, czy tego nie mogą się spodziewać, powiedział: - Spodziewają się i mają konkretne propozycje. Zobaczymy, czy się uda te wszystkie szczegóły i elementy poprawiania ich sytuacji uzgodnić. Mam nadzieje, że się uda.

Terlecki powiedział również, że patrzy protest młodych lekarzy w kategoriach politycznych, bo "propozycje ministra (zdrowia) są na tyle poważne, że też poważnie powinny zostać potraktowane".