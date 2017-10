Duda: projekt ograniczający handel w niedziele nie jest już obywatelski, to projekt PiS Fotorzepa, Jerzy Dudek

W obecnym kształcie projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele nie jest już projektem obywatelskim; Solidarność nie przyznaje się już do tego projektu i jest on głęboką rysą na współpracy "S" z Prawem i Sprawiedliwością - powiedział szef NSZZ"S" Piotr Duda. Teraz to projekt PiS - dodał.

