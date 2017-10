Karczewski: Nie konkuruję z Jakim o Warszawę Fotorzepa, Jakub Ostałowski

Nie konkurujemy z wiceministrem sprawiedliwości Patrykiem Jakim o to, kto będzie kandydował na prezydenta Warszawy, to absolutna nieprawda, choć obaj jesteśmy brani pod uwagę. Dla nas liczy się to, by "odspawać" PO od stolicy - powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

REKLAMA

REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ