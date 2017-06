Posłowie PiS chcą kontroli w gdańskim Sądzie Okręgowym

W środę Radio Gdańsk podało, że „trwają poszukiwania trzech dysków z najważniejszymi dokumentami spółki” Amber Gold. Według nieoficjalnych informacji Radia, chodzić miało o cały serwer Amber Gold. Radio podawało też, że informacje, które znajdowały się na zaginionych dyskach, mogą być nie do odzyskania, bo komputery, z których dane zostały skopiowane, zostały sprzedane. O sprawie piszemy też w czwartkowej "Rzeczpospolitej".

W czwartek rzecznik prasowy Sądu Okręgowego Tomasz Adamski zapewnił, że gdański sąd dysponuje oryginałami nośników elektronicznych ws. Amber Gold. Przyznał jednocześnie, że sąd poszukuje kopii siedmiu nośników. Zapowiedział, że w tej sprawie zawiadomiona zostanie prokuratura.

Komentując doniesienia dotyczące zaginionych dysków z materiałami w sprawie Amber Gold Jolanta Kopcińska z PiS oceniła, że "to, co się wydarzyło, jest skandalem". - Zadajemy pytanie: co zaginęło, w jakich okolicznościach, co zawierały te dyski, jakie dyski zostały odnalezione, z jaką zawartością? - mówiła Kopcińska. - Chcemy zaapelować i poprosić pana Zbigniewa Ziobro, ministra sprawiedliwości, o przeprowadzenie kontroli w sądzie gdańskim - zaznaczyła posłanka.

- Wydaje się, że w tych okolicznościach wydelegowanie sędziów-wizytatorów przez pana ministra sprawiedliwości jest koniecznością - wtórował jej Stanisław Pięta z PiS, wskazując, że można przypuszczać, że "mogło dojść do manipulacji".

- Nie pozwolimy, żeby w tak ważnej, bulwersującej sprawie nie można było doprowadzić do skutecznego wyjaśnienia afery, w związku z tym, że dzieją się rzeczy dziwne - dodała Kopcińska, która - podobnie jak poseł Pięta - zasiada w sejmowej komisji śledczej ds Amebr Gold.